小沢仁志「今朝も早いんです」湯気立ちのぼる“餅入り山菜蕎麦”に反響「ボリューム満点で美味しそう」「組み合わせ最高」の声

小沢仁志「今朝も早いんです」湯気立ちのぼる“餅入り山菜蕎麦”に反響「ボリューム満点で美味しそう」「組み合わせ最高」の声