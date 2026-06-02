小沢仁志「今朝も早いんです」湯気立ちのぼる“餅入り山菜蕎麦”に反響「ボリューム満点で美味しそう」「組み合わせ最高」の声
【モデルプレス＝2026/06/02】俳優の小沢仁志が5月31日、自身のInstagramを更新。手作りの山菜蕎麦を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】63歳俳優「朝からボリューム満点で美味しそう」湯気立ちのぼる餅入り山菜蕎麦
小沢は、「おはようさん！今朝も早いんです 餅入り山菜蕎麦作ってみた」とつづり、完成した料理の動画を投稿。赤と黒の色合いのお椀の中に、たくさんの山菜やなめこ、大きな油揚げを乗せ、その上から刻み白ネギを山盛りにトッピングした、湯気が立ち上る山菜蕎麦を披露している。
この投稿に、ファンからは「飯テロすぎる」「丁寧な暮らし尊敬しかない」「朝からボリューム満点で美味しそう」「餅入り山菜蕎麦の組み合わせ最高」「早い時間からお疲れ様です」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】63歳俳優「朝からボリューム満点で美味しそう」湯気立ちのぼる餅入り山菜蕎麦
◆小沢仁志、山菜蕎麦披露
小沢は、「おはようさん！今朝も早いんです 餅入り山菜蕎麦作ってみた」とつづり、完成した料理の動画を投稿。赤と黒の色合いのお椀の中に、たくさんの山菜やなめこ、大きな油揚げを乗せ、その上から刻み白ネギを山盛りにトッピングした、湯気が立ち上る山菜蕎麦を披露している。
◆小沢仁志の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「飯テロすぎる」「丁寧な暮らし尊敬しかない」「朝からボリューム満点で美味しそう」「餅入り山菜蕎麦の組み合わせ最高」「早い時間からお疲れ様です」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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