3児の母・川崎希、生後11ヶ月迎えた次女のお目々ぱっちりショット公開に反響「すでに超美人」「パパにもママにも似てる」の声
【モデルプレス＝2026/06/02】タレントの川崎希が6月2日までに、自身のInstagramを更新。生後11ヶ月を迎えた次女の姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】元AKB3児のママタレ「おめめがクリクリで天使」11ヶ月次女のカメラ目線ショット
川崎は「生後11ヶ月になりました」と報告し、ベビーカーに座る次女のショットを投稿。前髪にリボンのヘアクリップをつけ、さくらんぼ柄のトップスを着用した次女が大きく目を見開き、元気いっぱいに手をあげている愛らしい姿を披露した。また「来月はお誕生日だ〜」と、翌月に控えた次女の誕生日についても記している。
この投稿に「すでに超美人」「パパにもママにも似てる」「おめめがクリクリで天使のよう」「もうすぐ1歳だなんて成長が早い」「お誕生日のお祝いも楽しみですね」といった反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】元AKB3児のママタレ「おめめがクリクリで天使」11ヶ月次女のカメラ目線ショット
◆川崎希、生後11ヶ月次女の姿を公開
川崎は「生後11ヶ月になりました」と報告し、ベビーカーに座る次女のショットを投稿。前髪にリボンのヘアクリップをつけ、さくらんぼ柄のトップスを着用した次女が大きく目を見開き、元気いっぱいに手をあげている愛らしい姿を披露した。また「来月はお誕生日だ〜」と、翌月に控えた次女の誕生日についても記している。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿に「すでに超美人」「パパにもママにも似てる」「おめめがクリクリで天使のよう」「もうすぐ1歳だなんて成長が早い」「お誕生日のお祝いも楽しみですね」といった反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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