IVEリズ、ノースリミニワンピ姿に「お人形さんみたい」「肩のラインが美しすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/06/02】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のLIZ（リズ）が5月30日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのミニワンピース姿を公開した。
【写真】21歳KPOP美女「肩のラインが美しすぎる」ノースリミニワンピ姿
リズは、ふわりと広がった白いノースリーブのミニワンピース姿でソファーに座った姿を公開。美しい肩のラインやスラリとした美しい脚が際立つ姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「白ワンピがすごく似合ってる」「お人形さんみたい」「スタイル良くて憧れる」「透明感レベチ」「肩のラインが美しすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】21歳KPOP美女「肩のラインが美しすぎる」ノースリミニワンピ姿
◆IVEリズ、ノースリミニワンピ姿公開
リズは、ふわりと広がった白いノースリーブのミニワンピース姿でソファーに座った姿を公開。美しい肩のラインやスラリとした美しい脚が際立つ姿を披露している。
◆リズの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「白ワンピがすごく似合ってる」「お人形さんみたい」「スタイル良くて憧れる」「透明感レベチ」「肩のラインが美しすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】