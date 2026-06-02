長濱ねる、ノースリコーデに反響「肌の透明感半端ない」「理想のライン」
【モデルプレス＝2026/06/02】女優の長濱ねるが5月31日、自身のInstagramを更新。ノースリーブトップスとロングスカートのセットアップ姿を公開した。
【写真】27歳元坂道「肌の透明感半端ない」反響集めたノースリコーデ
長濱は「傾きがち」とコメントし、首を横に傾けた立ち姿を公開。白黒のチェック柄のノースリーブトップスとロングスカートのセットアップを着用している。
この投稿に、ファンからは「肌の透明感半端ない」「清楚な雰囲気が素敵」「首ちょこんとしてるの可愛すぎる」「スタイル抜群」「理想のライン」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元坂道「肌の透明感半端ない」反響集めたノースリコーデ
◆長濱ねる、ノースリショット公開
長濱は「傾きがち」とコメントし、首を横に傾けた立ち姿を公開。白黒のチェック柄のノースリーブトップスとロングスカートのセットアップを着用している。
◆長濱ねるの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「肌の透明感半端ない」「清楚な雰囲気が素敵」「首ちょこんとしてるの可愛すぎる」「スタイル抜群」「理想のライン」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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