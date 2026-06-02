ジゼル（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/02】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル）が5月29日、格闘家の秋山成勲の妻・SHIHOのYouTubeチャンネルに出演。食生活について語った。

【写真】」「パンケーキ毎日食べています」25歳K-POP美女の抜群スタイル

◆ジゼル「最近パンケーキにハマっています」


今回の動画では、SHIHOとジゼルが対談。トーク中には、ジゼルが「私は最近パンケーキにハマっています。毎日食べています」と食生活について語る場面が。すると、SHIHOは「こんなに痩せているのに…？」と驚きの表情を見せた。

◆ジゼルの食生活にSHIHO驚き


引き締まったスタイルで知られているジゼルだが、「炭水化物しか食べていない」と打ち明け、SHIHOは「ピザとかパスタとか…？」と問いかけると、ジゼルは「はいはい！」と返答。続けて「そういうものしか食べていないからなんじゃないでしょうか…？」と語っていた。

SHIHOは「よく踊れるね？歌うよね？」「どんどん、お母さんの気持ちになってきた」とジゼルの食生活に終始驚いた表情を見せ、ジゼルは幸せそうに用意されたスイーツを頬張っていた。（modelpress編集部）



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