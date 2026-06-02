aespaジゼル「炭水化物しか食べていない」食生活告白で共演者驚き「よく踊れるね？」
【モデルプレス＝2026/06/02】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル）が5月29日、格闘家の秋山成勲の妻・SHIHOのYouTubeチャンネルに出演。食生活について語った。
【写真】」「パンケーキ毎日食べています」25歳K-POP美女の抜群スタイル
今回の動画では、SHIHOとジゼルが対談。トーク中には、ジゼルが「私は最近パンケーキにハマっています。毎日食べています」と食生活について語る場面が。すると、SHIHOは「こんなに痩せているのに…？」と驚きの表情を見せた。
引き締まったスタイルで知られているジゼルだが、「炭水化物しか食べていない」と打ち明け、SHIHOは「ピザとかパスタとか…？」と問いかけると、ジゼルは「はいはい！」と返答。続けて「そういうものしか食べていないからなんじゃないでしょうか…？」と語っていた。
SHIHOは「よく踊れるね？歌うよね？」「どんどん、お母さんの気持ちになってきた」とジゼルの食生活に終始驚いた表情を見せ、ジゼルは幸せそうに用意されたスイーツを頬張っていた。（modelpress編集部）
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◆ジゼル「最近パンケーキにハマっています」
今回の動画では、SHIHOとジゼルが対談。トーク中には、ジゼルが「私は最近パンケーキにハマっています。毎日食べています」と食生活について語る場面が。すると、SHIHOは「こんなに痩せているのに…？」と驚きの表情を見せた。
◆ジゼルの食生活にSHIHO驚き
引き締まったスタイルで知られているジゼルだが、「炭水化物しか食べていない」と打ち明け、SHIHOは「ピザとかパスタとか…？」と問いかけると、ジゼルは「はいはい！」と返答。続けて「そういうものしか食べていないからなんじゃないでしょうか…？」と語っていた。
SHIHOは「よく踊れるね？歌うよね？」「どんどん、お母さんの気持ちになってきた」とジゼルの食生活に終始驚いた表情を見せ、ジゼルは幸せそうに用意されたスイーツを頬張っていた。（modelpress編集部）
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