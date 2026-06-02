「ほとんど溢れてる!?♡」山田あい、好評発売中の写真集から挑発的“ギャルコーデ”・限界ビキニカットを解禁

『SPA!デジタル写真集 山田あい「炸裂ゴージャスボディ」』が好評発売中！発売を記念して、誌面カットを公開！

『SPA!デジタル写真集 山田あい「炸裂ゴージャスボディ」』が発売され、好評を博している。この発売を記念し、誌面カットが新たに公開された。

山田あい©週刊SPA!編集部／唐木貴央

今回の撮影テーマは「ギャルコーデ」。一度見たら忘れられない抜群の肉体を、挑発的な衣装やIカップバストがこぼれ落ちそうな大胆ポーズで存分に披露している。

山田あい©週刊SPA!編集部／唐木貴央

表紙では、規格外のバストに対してあまりにも面積の小さいビキニ姿をカット。さらに、ピンクのトレーニングウェアから美ボディを覗かせるセクシーなカットや、自身の名前にちなんだ「LOVE」の文字が光る黒ビキニ姿などを収録。長くすらっとしたプロポーションと、ストロングポイントであるIカップの迫力を完璧に融合させた、見応え十分のデジタル写真集に仕上がっている。

山田あい©週刊SPA!編集部／唐木貴央

【プロフィール】

山田あい

2003年東京都生まれでIカップバストのゴージャスボディの持ち主でグラビア界の新星。趣味は旅行、写真、調味料探し、ダーツ。1st写真集『Ohaa～i』が発売中。

最新情報は公式X（@_.yamada.aiii._）やインスタグラム（@yamadaaiii0911）で発信中！

提供：週刊SPA!編集部 撮影：唐木貴央 ヘアメイク：新井祐美子 スタイリング：設楽和代