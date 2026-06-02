え、冷蔵庫はNG？農家直伝の「さくらんぼ」の正しい保存法はコレ

農家直伝の保存法

「さくらんぼ」のおいしい季節がやってきました。見かけるとつい高くても買ってしまう人が多いかもしれませんね。今回は、農家直伝の保存法をご紹介。

実は冷蔵庫に保存しないほうがいい!?

1. さくらんぼは冷蔵庫に入れず、冷暗所に保存します。ただし、長期保存には向いていません。あくまでもおいしく食べるための保存と考えてくださいね。

2. 長期保存をしたい場合は、洗ったサクランボをジップロックなどの密閉出来る袋に入れて冷凍庫へ。凍ったさくらんぼはシャーベット状になり、絶品です。

3. 涼しい場所がないときは、新聞紙にパックごと包んで冷蔵庫に入れて保存を。ラップはNG。水滴がつきやすくなり、腐る原因になります。





実際にこのレシピで作った人の感想

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）

にも、「常温保存がいいとは目からウロコでした」「冷凍しても美味」など、実際作った人から感動の声が続々届いていますよ。





お中元にもらうことも多いさくらんぼ。実は冷蔵庫で保存するのがNGだった…なんて知らなかった方も多いかもしれませんね。これは試す価値ありです。(TEXT:森智子)

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