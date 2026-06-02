お笑いコンビ、NON STYLE井上裕介（46）が2日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）にゲスト出演。都合よく“暴露”の対象とされてきたことに不満を漏らした。

テレビ番組の企画でタレントが嫌いな有名人を明かすことについて、パーソナリティーのパンサー向井慧が「割と井上さんも。いろんなところで名前だけ出されてて。すごいありましたよね」と話題を向けると、井上は「めっちゃ言われた」と苦笑い。「いろんなグラビアとかモデルさんの事務所あるじゃないですか。ホワイトボードに『誰に口説かれたって言われたらこいつ書け』って、井上って書いたんですって。らしいんです」と自身の名前が都合よく利用されていたという。

また「いっぱい売られましたよ」と振り返り、「昨日普通にご飯食べて、ごちそうしてタクシーに乗せて帰った子が、次の日に『めちゃくちゃ口説かれました』って。待ってくれよ。こっちも言わないじゃないですか、真実は」と納得がいかない様子。井上はさらにヒートアップし「朝からこんな話したくないですよ。何が一番厄介って、昨日君はベッドにおったがなって」とも告白。向井が「やめましょう井上さん」と笑いながらなだめると、井上は「っていう子が『口説かれました』って。口説かれました？口説き落としましたけどね！」と強調して笑いを誘った。

向井が「若き日の話ね」とフォローすると、「もちろん若き日の」と落ち着きを取り戻していた。