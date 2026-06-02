リッジアイがＳ高カイ気配、ＳＢＩとアンソロピックの取り組みに参画◇

Ｒｉｄｇｅ－ｉ<5572.T>はストップ高カイ気配。ＳＢＩホールディングス<8473.T>がこの日発表した米新興企業アンソロピックとの取り組みに関する適時開示の中で、ＳＢＩの持ち分法適用会社であるリッジアイを中核にグループ横断でのエンジニアリング体制を構築して開発・運用を進めるとの記載があり、これが材料視されているようだ。



ＳＢＩはこの日午後１時ごろ、生成ＡＩ「クロード」を開発するアンソロピックとの間で、クロードを活用した全社的なＡＩトランスフォーメーション（ＡＸ）を推進することに合意したと発表した。アンソロピックからの支援や先進的技術を最大限に活用し、グループ全役職員をＡＩ人材へと育成することを目指す。また、ＳＢＩグループの持つ金融データとアンソロピックの技術力を掛け合わせた金融ＡＩエージェントの共同開発も検討するとしており、この実装にあたってリッジアイを中核に体制を構築して開発・運用を進めていくという。ＳＢＩの発表後、リッジアイ側も同様の適時開示を出した。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS