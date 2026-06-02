開催：2026.6.2

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 8 - 9 [ロッキーズ]

MLBの試合が2日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとロッキーズが対戦した。

エンゼルスの先発投手はホセ・ソリアーノ、対するロッキーズの先発投手はカイル・フリーランドで試合は開始した。

1回表、4番 トロイ・ジョンストン 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 LAA 0-1 COL

3回表、1番 ジェイコブ・マッカーシー 3球目を打ってセンターへのホームランでロッキーズ得点 LAA 0-2 COL

3回裏、4番 ジョ・アデル 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 1-2 COL、6番 ホセ・シリ 2球目を打って左中間スタンドへの満塁ホームランでエンゼルス得点 LAA 5-2 COL

5回表、8番 スターリン・トンプソン 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 LAA 5-3 COL

5回裏、さらにキャッチャーが悪送球でエンゼルス得点 LAA 6-3 COL

8回表、9番 カイル・キャロス 8球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 LAA 6-4 COL、2番 タイラー・フリーマン 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 LAA 6-5 COL、3番 ハンター・グッドマン 2球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでロッキーズ得点 LAA 6-8 COL

8回裏、1番 ホルヘ・ソレア 4球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでエンゼルス得点 LAA 8-8 COL

9回表、2番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 3球目を打ってライトへの犠牲フライでロッキーズ得点 LAA 8-9 COL

試合は8対9でロッキーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロッキーズのアントニオ・センザテーラで、ここまで5勝0敗3S。負け投手はエンゼルスのカービー・イエーツで、ここまで0勝1敗1S。

ここまでエンゼルスは23勝38敗で9.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位。一方ロッキーズは23勝38敗で15.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-02 14:04:14 更新