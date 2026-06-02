2日14時現在の日経平均株価は前日比623.53円（-0.93％）安の6万6310.80円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は448、値下がりは1069、変わらずは41と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は107.61円の押し下げでＴＤＫ <6762>がトップ。以下、ファナック <6954>が82.63円、ファストリ <9983>が79.65円、信越化 <4063>が69.89円、イビデン <4062>が55.98円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を51.89円押し上げている。次いでキオクシア <285A>が40.36円、ソニーＧ <6758>が16.43円、スクリン <7735>が11.26円、ＳＢＧ <9984>が11.26円と続く。



業種別では33業種中10業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、石油・石炭、海運、銀行と続く。値下がり上位には非鉄金属、金属製品、機械が並んでいる。



※14時0分9秒時点



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