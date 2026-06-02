女優の久保田磨希（53）が2日までに自身のインスタグラムを更新。吉本新喜劇メンバーとの“再会ショット”が反響を呼んでいる。

久保田は「珠ちゃんのおかげで、約30年ぶりの再会」と書き出し、吉本新喜劇の末成映薫、内場勝則、島田珠代、森田まりことの写真を披露した。

そして「20代前半に大変お世話になったゆみ姉こと末成映薫さんと約30年ぶりのご飯」と告白。「若い頃はいつもお腹いっぱいご飯を食べさせて貰ってました。そこからご一緒する事がなくなってしまって。会いたいなぁと思っていた気持ちを島田珠代さんが繋いでくださいました」と明かした。

また「ゆみ姉がお芝居を始めたきっかけのお話が聞けたり、内場さんとお芝居の間のお話ができたり、コロコロ笑うまりこちゃんの可愛さに癒されたり、昨日も宝物の時間を過ごさせていただきました。本当に嬉しい」と満喫した様子。「珠ちゃんありがとう」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「最高のメンバーですね」「すごいメンバーですやん」「そんなご縁があったんですね」「みなさん、めちゃくちゃ楽しそうですね」「エエなぁ。楽しそう」などの声が集まった。

京都府福知山市出身の久保田は、大阪芸術大学を卒業後、関西での活動を経て上京した。私生活では大学時代の先輩だった男性と06年に結婚、長女を出産した。