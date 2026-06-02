【暴風警報】高知県・高知市、室戸市、安芸市などに発表 13:51時点
気象台は、2日午後1時51分に、暴風警報を高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市などに発表しました。
高知県では、暴風に警戒してください。
【暴風（雪）警報（発表中）】
■高知市
●暴風警報【発表】
■室戸市
●暴風警報【発表】
■安芸市
●暴風警報【発表】
■南国市
●暴風警報【発表】
■土佐市
●暴風警報【発表】
■須崎市
●暴風警報【発表】
■宿毛市
●暴風警報【発表】
■土佐清水市
●暴風警報【発表】
■四万十市
●暴風警報【発表】
■香南市
●暴風警報【発表】
■香美市
●強風注意報
■東洋町
●暴風警報【発表】
■奈半利町
●暴風警報【発表】
■田野町
●暴風警報【発表】
■安田町
●暴風警報【発表】
■北川村
●暴風警報【発表】
■馬路村
●強風注意報
■芸西村
●暴風警報【発表】
■本山町
●強風注意報
■大豊町
●強風注意報
■土佐町
●強風注意報
■大川村
●強風注意報
■いの町
●強風注意報
■仁淀川町
●強風注意報
■中土佐町
●暴風警報【発表】
■佐川町
●強風注意報
■越知町
●強風注意報
■檮原町
●強風注意報
■日高村
●強風注意報
■津野町
●強風注意報
■四万十町
●暴風警報【発表】
■大月町
●暴風警報【発表】
■三原村
●強風注意報
■黒潮町
●暴風警報【発表】