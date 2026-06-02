気象台は、2日午後1時51分に、暴風警報を高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市などに発表しました。

高知県では、暴風に警戒してください。

【暴風（雪）警報（発表中）】
■高知市
●暴風警報【発表】

■室戸市
●暴風警報【発表】

■安芸市
●暴風警報【発表】

■南国市
●暴風警報【発表】

■土佐市
●暴風警報【発表】

■須崎市
●暴風警報【発表】

■宿毛市
●暴風警報【発表】

■土佐清水市
●暴風警報【発表】

■四万十市
●暴風警報【発表】

■香南市
●暴風警報【発表】

■香美市
●強風注意報

■東洋町
●暴風警報【発表】

■奈半利町
●暴風警報【発表】

■田野町
●暴風警報【発表】

■安田町
●暴風警報【発表】

■北川村
●暴風警報【発表】

■馬路村
●強風注意報

■芸西村
●暴風警報【発表】

■本山町
●強風注意報

■大豊町
●強風注意報

■土佐町
●強風注意報

■大川村
●強風注意報

■いの町
●強風注意報

■仁淀川町
●強風注意報

■中土佐町
●暴風警報【発表】

■佐川町
●強風注意報

■越知町
●強風注意報

■檮原町
●強風注意報

■日高村
●強風注意報

■津野町
●強風注意報

■四万十町
●暴風警報【発表】

■大月町
●暴風警報【発表】

■三原村
●強風注意報

■黒潮町
●暴風警報【発表】