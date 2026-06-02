あらゆるジェンダーや年代、肌タイプの人に、心地よく美しい毎日と豊かで持続可能な地球環境へとつながる変化をもたらすイギリス発のビューティブランド「ザボディショップ」

ザボディショップにて、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」＆「クロミ」とコラボレーションした限定パッケージが登場します☆

ザボディショップ サンリオ「マイメロディ＆クロミ」コラボ限定パッケージ

発売日：2026年6月4日(木)

販売店舗：全国のザボディショップ店舗＆EC

ザボディショップが、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」「クロミ」を起用したコラボ限定パッケージで、シャワージェル、ボディヨーグルト、ミニボディケアギフトを数量限定で新たに発売。

コラボ限定パッケージは、人気の高いピンクグレープフルーツ・ストロベリー・モリンガの香りのボディケアシリーズ3種での展開です。

コラボ限定パッケージのデザインでは、誰からも愛される「マイメロディ」と「クロミ」が“森の妖精”に。

ザボディショップの「あらゆるジェンダーや年代、肌タイプの人に、心地よく美しい毎日と豊かで持続可能な地球環境へとつながる変化をもたらすブランド」としてのメッセージが表現されています。

限定パッケージを手にとって選ぶところから楽しみが始まるような、毎日のボディケアが楽しみになるような「マイメロディ＆クロミ」のキュートなオリジナルデザインです。

贈る人の笑顔を思い浮かべながらのギフト選びも楽しくなりそう☆

シャワージェル

価格：1,980円(税込)

香り：ストロベリー／ピンクグレープフルーツ／モリンガ

容量：250mL

豊かな泡立ちで肌を優しく洗い上げる「シャワージェル」

コミュニティフェアトレードのアロエベラ葉汁(整肌成分)配合で、肌を柔らかく保ちながらつっぱり感のない仕上がりにしてくれます。

ボディヨーグルト

価格：2,970円(税込)

香り：ストロベリー／ピンクグレープフルーツ／モリンガ

容量：200mL

軽やかなジェルクリームがするするとのび、瞬時に角質層まで浸透するボディヨーグルト。

コミュニティフェアトレードのシアバター、アーモンドミルク、ヒアルロン酸配合でべたつかずしっかり潤います。

ミニボディケアギフト

価格：2,255円(税込)

香り：ピンクグレープフルーツ／ストロベリー／モリンガ

容量：シャワージェル 60mL／ボディバター 50mL

ミュニティフェアトレードのシアバターとゴマ種子油を配合したボディバター。

肌になじみやすいリッチなテクスチャーで、つけた瞬間から肌がなめらかに。

乾燥した肌に溶け込み、べたつかずに潤いを保ち、しっとり柔らかい肌に導きます。

※シャワージェル 60mLとボディバター 50mLはギフトセットのみでの販売となり、単品での販売はありません

ザボディショップ サンリオ「マイメロディ＆クロミ」コラボレーションキャンペーン

キャンペーン期間：2026年6月4日(木)〜8月31日(月)

「ザボディショップ」にて期間限定の「マイメロディ＆クロミ」コラボレーションキャンペーンを開催。

キャンペーンに合わせ、限定デザインのミニバッグやステッカーなどがもらえるキャンペーン企画や渋谷店でのウィンドウディスプレイが展開される予定です☆

限定デザインステッカーがもらえるサスティナブルキャンペーン

「マイメロディ＆クロミ」が“森の妖精”になったオリジナルデザインに込めたブランドメッセージ「豊かで持続可能な地球環境へとつながる変化をもたらす」。

そんなサスティナブルなアクションを促すキャンペーンです。

※ステッカーは用意した数がなくなり次第終了

リフィルボトル＆ポンプ購入でステッカー2枚プレゼント

価格：715円(税込)

リフィルボトルセット(ボトル＆ポンプ)を購入された方に「マイメロディ＆クロミ」のステッカーをプレゼント。

ステッカーは、全6種類から2種類を選べます。

妖精になった「マイメロディ＆クロミ」のキュートなステッカーがそろっています☆

コラボコスメ購入＆エコバッグ持参でステッカー1枚プレゼント

6月：選べるデザイン

店舗限定で、エコバッグ持参でコラボコスメを購入された方には、ステッカー1枚をプレゼント。

7月：選べるデザイン

6月7月それぞれに異なるデザインが使用されています。

「マイメロディ」もしくは「クロミ」デザインから選べるのも嬉しいポイントです☆

コラボコスメ購入者限定プレゼント第1弾：シールになるバッグチャーム・限定デザインミニバッグ

プレゼント期間：2026年6月4日（木）〜

シールになるバッグチャームは、コラボコスメとショッパーを購入された方にプレゼント！

また「限定デザインミニバッグ」は、コラボコスメを含む税込み8,800円以上（公式オンラインストアの場合9,900円）の購入でプレゼント。

妖精になって花々と戯れる「マイメロディ＆クロミ」のかわいいデザインです☆

※いずれも、用意した数がなくなり次第終了

コラボコスメ購入者限定プレゼント第2弾：再生アルミ スプーン＆スパチュラ（マイメロディ&クロミデザイン）

プレゼント期間：2026年7月16日（木）〜

7月16日からの第2弾でプレゼントされる「再生アルミ スプーン＆スパチュラ（マイメロディ&クロミデザイン）」

コラボコスメを含む税込み6,600円以上（公式オンラインストアの場合9,900円）購入された方にプレゼントされます。

※用意した数がなくなり次第終了

ザボディショップ渋谷店限定ウィンドウディスプレイ

期間：2026年6月4日(木)〜8月31日(月)

実施店舗：ザボディショップ渋谷店

渋谷店のウィンドウが「マイメロディ＆クロミ コラボレーション」仕様に。

コラボアートを使用したかわいい外観に注目です。

妖精になった「マイメロディ」と「クロミ」の限定デザインがかわいい！

マイメロディ＆クロミ×ザボディショップ コラボ限定ボトルは、2026年6月4日より販売開始です。

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