【スタバ】チルドカップに“マスカットフレーバー”が仲間入り マスカット香るアールグレイティーラテ6・9登場
スターバックスとサントリービバレッジ＆フードは、チルドカップシリーズの新商品「スターバックス アールグレイマスカットティーラテ」を9日から期間限定で発売する。スターバックスのチルドカップシリーズとしては初となるマスカットフレーバーで、初夏にふさわしい爽やかな味わいが特長だ。
【画像】おすすめのフードペアリング
同商品は、ジューシーなマスカット果汁とフレッシュなミルクを、ベルガモットが華やかに香るアールグレイティーと組み合わせたティーラテ。ミルクのコクとともに軽やかなフルーツ感を楽しめる仕立てとなっており、自宅やオフィスなど場所を問わず、ひと足早い夏の気分を味わえるという。
パッケージには鮮やかなマスカットのイラストを大胆に配置。ティーラテの上質感を表現するゴールドメタリック調の背景を採用し、みずみずしさと華やかさを演出した。手に取るたびに気分が高まるようなデザインに仕上げている。
また、米国シアトルのスターバックス本社で商品開発を担当するケニー・バレンタ氏は、相性の良いフードとしてレーズンバターサンドを提案する。マスカットの華やかな香りとレーズンの濃厚なぶどうの風味が互いを引き立て合い、バタークリームのほのかな塩味がアクセントとなることで、より奥行きのある味わいを楽しめるとしている。
スターバックスチルドカップシリーズは2005年に日本で世界に先駆けて発売され、20年以上にわたり展開されてきた。現在は「このひとくちと。−STARBUCKS CHILLED CUP−」をブランドメッセージに掲げ、日常の中で味わう贅沢なひとときを提案している。
■商品概要
・商品名：スターバックス アールグレイマスカットティーラテ
・容量：200ミリリットルカップ
・希望小売価格（税別）：230円
・賞味期限：18日間
・発売日：6月9日
・発売地域：全国のセブン‐イレブンなど（一部店舗を除く）
【画像】おすすめのフードペアリング
同商品は、ジューシーなマスカット果汁とフレッシュなミルクを、ベルガモットが華やかに香るアールグレイティーと組み合わせたティーラテ。ミルクのコクとともに軽やかなフルーツ感を楽しめる仕立てとなっており、自宅やオフィスなど場所を問わず、ひと足早い夏の気分を味わえるという。
また、米国シアトルのスターバックス本社で商品開発を担当するケニー・バレンタ氏は、相性の良いフードとしてレーズンバターサンドを提案する。マスカットの華やかな香りとレーズンの濃厚なぶどうの風味が互いを引き立て合い、バタークリームのほのかな塩味がアクセントとなることで、より奥行きのある味わいを楽しめるとしている。
スターバックスチルドカップシリーズは2005年に日本で世界に先駆けて発売され、20年以上にわたり展開されてきた。現在は「このひとくちと。−STARBUCKS CHILLED CUP−」をブランドメッセージに掲げ、日常の中で味わう贅沢なひとときを提案している。
■商品概要
・商品名：スターバックス アールグレイマスカットティーラテ
・容量：200ミリリットルカップ
・希望小売価格（税別）：230円
・賞味期限：18日間
・発売日：6月9日
・発売地域：全国のセブン‐イレブンなど（一部店舗を除く）