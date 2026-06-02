◇ナ・リーグ ドジャース1−4ダイヤモンドバックス（2026年6月1日 フェニックス）

ドジャースのミゲル・ロハス内野手（37）が1日（日本時間2日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「8番・二塁」で先発出場。4回の第2打席でABSチャレンジを3度要求する珍事があった。試合後、デーブ・ロバーツ監督（54）も選球眼の良さを称えた。

4回2死で迎えた第2打席、1ボール1ストライクからの3球目、球審が外角直球をストライクコールしたが、ロハスはすかさずABSチャレンジを要求。ロボット審判の判定でボールに覆り、2ボール1ストライクとなった。

続く4球目の低め直球を球審がストライクコールも、またしてもロハスがABSチャレンジを要求。これもボールに判定が変更され、3ボール1ストライクとなった。

その後、1球見送ってフルカウントからの6球目、外角低めいっぱいに直球が決まると、球審はストライクのコール。ただ、ロハスはこれにもABSチャレンジを要求。しかし、ロボット審判の判定は変わることなく見逃し三振に倒れ、敵地ファンは大盛り上がりした。

大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、1打席で3度のABSチャレンジが行われたのは今季初めてという。ABSチャレンジは今季から本格導入された。

試合後、ロバーツ監督は「3回中2回成功した。最後は残念だったけど、彼は本当にストライクゾーンをよく理解している。どれも良いチャレンジだったし、結果も良かった」と選球眼の良さを称え「ちょっとした息抜きというか、見ていて面白かったよ」と振り返った。