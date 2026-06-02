北中米ワールドカップのグループリーグで日本と対戦するスウェーデンが、現地時間1日に親善試合でノルウェーと対戦。試合は1−3でスウェーデンが敗れた。



この試合スウェーデンはUEFAチャンピオンズリーグ決勝直後ということもあり、エースであるヴィクトル・ギョケレシュが不在。ノルウェーもアーリング・ハーランドとマーティン・ウーデゴールが不在となる中、開始９分にヨルゲン・ストランド・ラーセンのゴールでノルウェーが先制。その後、17分にアントニオ・ヌサ、36分に再びラーセンに決められ前半だけで0-3と守備陣が崩壊。後半に入り、75分にアレクサンデル・イサクのゴールで1点を返すも、反撃はここまでだった。





地元メディア『EXPRESSEN』は「ワールドカップ前に訪れたスウェーデンの悪夢」と題し批判。かつてアーセナルや清水エスパルスでプレイしたレジェンドのフレドリック・ユングベリ氏は「恥ずべき結果にならないことを願うが、本当に良いスタートとは言えない」と発言し「あまりにも簡単にやられすぎている。ノルウェーは私たちよりはるかに優れている。実力差もある。今は本当に苦しい。何一つうまくいっていない。彼らはまるで私たちを弄んでいるようだ。前半だけで7-0になっていてもおかしくなかった」と酷評。また、ノルウェーの解説者であるベルント・フルスケルも「完全に圧倒している。恥ずべきことだ。ノルウェーがスウェーデンに屈辱を与えている」と評していた。『fotbollskanalen』は試合後、スウェーデン代表を率いるグレアム・ポッター監督のコメントを紹介。「非常に失望している」と語り「我々にとって非常に厳しい夜だった。彼らは我々よりも優れたチームであり、勝利に値する。彼らは試合運びやチームとしての練習期間において我々より優れている。前半は失望だった。後半は少し良くなったが、私たちはこんなチームではない。改善できる。思い通りにできなかった夜はつらいものだ。しかし、そこから学び、より良くなることができる。そうしなければならない」試合を振り返った。スウェーデンは4日にギリシャと対戦する。