「W杯前に訪れた悪夢」ノルウェーに敗れたスウェーデン 地元メディアは本大会に向け不安視 元Jリーガーも自国の出来を酷評
北中米ワールドカップのグループリーグで日本と対戦するスウェーデンが、現地時間1日に親善試合でノルウェーと対戦。試合は1−3でスウェーデンが敗れた。
この試合スウェーデンはUEFAチャンピオンズリーグ決勝直後ということもあり、エースであるヴィクトル・ギョケレシュが不在。ノルウェーもアーリング・ハーランドとマーティン・ウーデゴールが不在となる中、開始９分にヨルゲン・ストランド・ラーセンのゴールでノルウェーが先制。その後、17分にアントニオ・ヌサ、36分に再びラーセンに決められ前半だけで0-3と守備陣が崩壊。後半に入り、75分にアレクサンデル・イサクのゴールで1点を返すも、反撃はここまでだった。
『fotbollskanalen』は試合後、スウェーデン代表を率いるグレアム・ポッター監督のコメントを紹介。「非常に失望している」と語り「我々にとって非常に厳しい夜だった。彼らは我々よりも優れたチームであり、勝利に値する。彼らは試合運びやチームとしての練習期間において我々より優れている。前半は失望だった。後半は少し良くなったが、私たちはこんなチームではない。改善できる。思い通りにできなかった夜はつらいものだ。しかし、そこから学び、より良くなることができる。そうしなければならない」試合を振り返った。
スウェーデンは4日にギリシャと対戦する。