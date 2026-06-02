水上恒司、ドラマ『犯罪者』で初めて見た光景を明かす 自身にとってターニングポイントの作品に
俳優の高橋一生（45）、斎藤工（44）、水上恒司（27）、松永大司監督（51）が2日、都内で行われたPrime Originalドラマ『犯罪者』（7月17日からPrime Videoで世界独占配信）の制作発表会見に参加した。
【集合ショット】“犯罪者の皆様”と呼ばれ苦笑いした高橋一生＆斎藤工＆水上恒司ら
クランクインが始まる前に2週間ほどのリハーサル期間が設けられた。松永組のやり方だそうで、単なる読み合わせではなく、それぞれが熱量を持って臨んでいたという。打ち上げではリハーサルの意味に「人生を変えてもらった」と言っていた俳優もいたという。水上は「この中でキャリアが1番短いので説得力がないかもしれませんが、こんなに役者陣、俳優部が『楽しかった。役者人生で大きなターニングポイントになった』と決して同調することでもなく、それぞれが言葉に残す現場を初めて見たんです。僕も間違いなく、その1人です。そんな作品がどうなっているか、僕もまだ1話しか見ていないので、本当の意味で『この作品はこうです』と今は申し上げることはできないんですけど、少なくとも役者が、そんな風に言える作品。こんなに自分と向き合う、役と向き合う、周りの役者たちとカメラの前で役を生き抜くことに向き合うことをした座組は初めて。そんな作品が、どんな作品になるのか、楽しみに待っていただけるとうれしいです」と呼びかけていた。
本作は、『相棒』シリーズなどで知られる太田愛の同名小説が原作。ある無差別殺傷事件をきっかけに、刑事・記者・生存者という“出会うはずのなかった3人”が、日本社会の闇に迫るノンストップ・クライムサスペンス。
物語は、白昼の駅前広場で4人が刺殺される無差別殺傷事件から始まる。犯人は事件直後、薬物中毒により死亡した状態で発見されるが、ただ一人生き延びた被害者の青年・修司（水上）は、病院で見知らぬ男から「逃げろ。あと10日生き延びれば助かる」と謎の警告を受ける。
その後、修司は何者かに襲撃されるが、捜査に訪れていた刑事・相馬（高橋）に救われ、相馬の依頼でフリーライターの鑓水（斎藤）にかくまわれることに。なぜ修司は狙われるのか、そして“10日間”の意味とは何なのか。立場も性格も異なる3人が、事件の真相を追う中で、企業の隠蔽、政界との癒着、さらには謎の奇病の存在へとたどり着いていく。警察、政治、巨大企業、そして過去が複雑に絡み合う群像劇と、時系列が交錯する構造から“映像化困難”とも言われてきた衝撃作となる。
【集合ショット】“犯罪者の皆様”と呼ばれ苦笑いした高橋一生＆斎藤工＆水上恒司ら
クランクインが始まる前に2週間ほどのリハーサル期間が設けられた。松永組のやり方だそうで、単なる読み合わせではなく、それぞれが熱量を持って臨んでいたという。打ち上げではリハーサルの意味に「人生を変えてもらった」と言っていた俳優もいたという。水上は「この中でキャリアが1番短いので説得力がないかもしれませんが、こんなに役者陣、俳優部が『楽しかった。役者人生で大きなターニングポイントになった』と決して同調することでもなく、それぞれが言葉に残す現場を初めて見たんです。僕も間違いなく、その1人です。そんな作品がどうなっているか、僕もまだ1話しか見ていないので、本当の意味で『この作品はこうです』と今は申し上げることはできないんですけど、少なくとも役者が、そんな風に言える作品。こんなに自分と向き合う、役と向き合う、周りの役者たちとカメラの前で役を生き抜くことに向き合うことをした座組は初めて。そんな作品が、どんな作品になるのか、楽しみに待っていただけるとうれしいです」と呼びかけていた。
物語は、白昼の駅前広場で4人が刺殺される無差別殺傷事件から始まる。犯人は事件直後、薬物中毒により死亡した状態で発見されるが、ただ一人生き延びた被害者の青年・修司（水上）は、病院で見知らぬ男から「逃げろ。あと10日生き延びれば助かる」と謎の警告を受ける。
その後、修司は何者かに襲撃されるが、捜査に訪れていた刑事・相馬（高橋）に救われ、相馬の依頼でフリーライターの鑓水（斎藤）にかくまわれることに。なぜ修司は狙われるのか、そして“10日間”の意味とは何なのか。立場も性格も異なる3人が、事件の真相を追う中で、企業の隠蔽、政界との癒着、さらには謎の奇病の存在へとたどり着いていく。警察、政治、巨大企業、そして過去が複雑に絡み合う群像劇と、時系列が交錯する構造から“映像化困難”とも言われてきた衝撃作となる。