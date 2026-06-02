台風６号の接近により、芸能界にも影響が出ている。３日には本州南岸を西日本から東日本に進む見込みで、東京都内では３日朝から昼過ぎにかけて警報級の大雨となる恐れがあり、主催者はイベント開催可否の判断を迫られている。

ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「つばきファクトリー」は、３日に東京・池袋のサンシャインシティで予定していた新曲「ＦｉｒｅＷｏｒｋｓ／まっぴらだってば！」の発売記念イベントを中止すると１日に発表した。台風６号接近による影響を考慮の上、開催を中止とさせていただきます」と報告。同イベントに向けて発売していた商品については、未開封に限り返金の対応も受け付けるとした。

ポルノグラフィティは３日に鳥取・米子コンベンションセンター多目的ホールで開催予定のコンサートについて注意喚起。１日に「鳥取公演開催に関するお知らせ」を発表し「関係各所と連携の上、十分な安全対策を講じながら、現時点では予定通り開催に向けて準備を進めております。しかしながら今後の台風の進路、公共交通機関の状況によっては、開催中止または延期となる場合もございますので、あらかじめご了承ください」と呼びかけ、変更がある場合は２日午後６時頃までに告知するとした。

「ＤＲＥＡＭＳ ＣＯＭＥ ＴＲＵＥ」は２、３日の横浜アリーナ公演について説明。前日の１日に「予定どおり開催致します」と伝えるも「なお、各交通機関に乱れが生じる可能性があるため、時間に余裕を持ってご来場ください。また、お足元は悪くなる可能性もございますので、くれぐれもお気を付けてご来場ください」と呼びかける。３日のライブについては「今後の台風の進路や勢力、交通機関の運行状況などにより、公演開催に影響が生じる可能性がございます」と、改めて案内すると報告。メンバーの中村正人は「相手が台風な故に明日明後日の開催に関しては非常に困難で短い時間での判断を強いられると予想されます。皆様もご自分の安全を第一に諸々判断くださいますようお願い申し上げます」と自身のＸ（旧ツイッター）で呼びかけた。

歌手の西野カナは３、４日に埼玉・大宮ソニックシティ 大ホールでのライブを予定しており、２日に開催状況を説明。「現在、台風６号が関東方面接近に伴い、公演開催について関係各所と協議を重ねております。現時点では、両日公演とも予定通り開催する方向で準備を進めておりますが、今後の台風の進路や勢力、交通機関の運行状況などにより、公演開催に影響が生じる可能性がございます」とした。

２日と３日に沖縄那覇桜坂セントラルでライブとトークイベントを開催予定の「ゴールデンボンバー」鬼龍院翔は、台風接近を憂慮。２日現在で両日とも開催予定だが、５月３１日には、マネージャーと物販スタッフが搭乗した那覇便が羽田へ引き返す事態が発生。既に沖縄入りしている鬼龍院は「Ｐｏｄ ｎａｎｏだけで自分でオケを再生してライブを遂行する準備を進めておきます」とＸでつづっていた。