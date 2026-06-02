ことしに入って確認されたはしかの患者数は511人にのぼり、過去10年で2番目に多くなっています。

厚生労働省によりますと、はしかの患者は先月24日までの1週間で、全国で11人確認されました。ことしの累計は511人にのぼり、去年の同じ時期の3.9倍以上となるほか、過去10年で2番目に多くなっています。

新たに報告された11人の内訳は、東京都が8人と最も多く、次いで愛知県が2人、大阪が1人となっています。

はしかは感染力が非常に強く、免疫がない人が感染するとほぼ100％の確率で発症するとされています。約10日間の潜伏期間を経て、風邪のような症状が続いたあと、高熱と発疹が現れるのが特徴です。

厚労省は、ワクチン接種の確認や、症状が出た場合は事前に医療機関へ連絡するよう呼びかけています。

また、厚労省は1日から、国民一人ひとりのワクチンの接種歴や副反応の疑い事例などを集約する新たなデータベースの運用を開始しました。

6月1日以降に実施された予防接種について、今後はマイナポータルなどを通じて接種履歴を確認できるようになるほか、匿名化した情報を活用し、ワクチンの有効性や安全性の分析を進める方針です。

厚労省は、2028年春までに全国民の情報の集約を目指すとしています。