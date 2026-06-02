不登校の女子生徒をめぐる「誰も悪くない悲劇」…SNSの単純化と10年後の手紙で『銀河の一票』が問いかけたもの
●「養護教諭が追い詰めた」と炎上した過去
政界を追い出された星野茉莉(黒木華)が、市井に生きる政治素人のスナックのママ・月岡あかり(野呂佳代)をスカウトし、東京都知事選に挑む姿を描く、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『銀河の一票』(毎週月曜22:00〜 ※FOD・TVerなどで見逃し配信)の第7話が、1日に放送された。
今回は、本作が魅せたリアルな選挙準備風景と、新たに明示された、あかりの過去について、考察をしてみる。
野呂佳代 (C)カンテレ
○【第7話あらすじ】月岡あかり、ついに出馬声明
「都知事になるの!」──透(渡邊圭祐)を刺してパニックになった通り魔に声をかけるうちに、都知事選に出ることを明かしてしまったあかり。その動画は瞬く間に拡散され、体を張ってあかりを守る茉莉も注目の的に。
折しも、五十嵐(岩谷健司)と蛍(シシド・カフカ)が進めていた民政党への切り崩し工作が実を結び、幹事長・鷹臣(坂東彌十郎)に反発する都連会長らが離党届を提出。AI企業社長・風間藍生(梶裕貴)を都知事候補に担ぎ出し、流星(松下洸平)と対決する構えをあらわにする。
そんな中で、鷹臣の娘である茉莉があかりをサポートしていると世間に知れ渡れば、マスコミが押し寄せるのも時間の問題。そう考え、取材に備えた想定問答を考えるなか、あかりが「話しとかなきゃいけないことがある」と切り出す。
実は10年前、あかりが学校の養護教諭だった頃、1人の保健室登校の女子生徒がいた。彼女には人形作りの才能があり、人形を通してあかりと懇意になる。だが、その母からクレームが。そしてある日、女子生徒があかりの自宅の前に。「もう人形作りはやめろって、保健室にも行くなって母に言われた」。抱きしめるあかり。
だが、彼女は母との口論の末に、飛び降り自殺の未遂をしてしまう。そしてあかりは出勤停止になり、これが週刊誌にすっぱ抜かれ、「養護教諭が追い詰めた」などの記事が。これがSNSなどでも炎上した過去があったのだ。
だが、五十嵐は言う。「あんたの10年間を信じる」と。それから政策づくりが始まった。小学校PTA、保育士、子育て中の女性、聴覚障がい者、視覚障がい者、障がい福祉サービス事業所やグループホームのスタッフ、離島の町役場の職員などから、熱心に話を聞く。
そしてすべての準備が整い、あかりは正式に出馬会見を開くのだった──!
(左から)野呂佳代、黒木華 (C)カンテレ
○「答え」より先に「耳」を傾ける――政策立案シーンのリアリティ
第7話でまず目を引いたのは、政策づくりをめぐる一連のシーンに漂う、奇妙なほどのリアリティだった。あかりたちは実に多様な立場の人々から話を聞いて回る。
ドラマとして見れば、地味な場面である。スペクタクルもなく、劇的な対立もない。にもかかわらず、この場面には抗いがたい説得力があった。おそらく理由は単純で、制作陣が現場を丁寧に取材しているからだ。
実際の政策形成とは、一つの課題をとっても無数の当事者が絡み合う営みである。保育、教育、障がい福祉、地域行政――それぞれに固有の事情があり、同じ「子育て支援」という言葉ひとつとっても、見えている景色はまるで違う。本作はその複雑さを、安易な理想論や美しい演説でショートカットしなかった。あかりが「答え」を提示するのではなく、まず「聞く」ことから始める。その姿勢はむしろ、一本のドキュメンタリーに近い質感を持っていた。
漫画『ジョジョの奇妙な冒険』で知られる荒木飛呂彦氏が創作論として繰り返し語るのが、「人間をよく観察すること」と「徹底した資料集め」の重要性だ。どれほど奇想天外な物語でも、登場人物の行動や感情が現実に根差していなければ、見る者はその世界を信じられない。それは政治ドラマに限らず、あらゆるフィクションに通底する原則である。
今回の政策会議シーンが単なる説明パートに終わらなかったのも、同じ理由だろう。誰か一人の正義を押し付けるのではなく、それぞれの立場にそれぞれの苦悩があることを静かに積み重ねていく。その積み重ねが、あかりたちの準備活動に現実の重みを与えていた。
思えば、スナックのママとして市井の人々の声を聞き続けてきた、あかりという人物の本質と、このシーンは深く共鳴している。「何かを主張する前に、まず当事者の声に耳を傾ける」――その誠実さこそが、この回全体のトーンを決定づけていた。
●多層的な問題を一元化して無実の人間を傷つける
もう一つ、この話で際立っていたのが、10年前の養護教諭時代をめぐるスキャンダルのエピソードだ。このパートがとりわけ印象深かったのは、最後まで「誰が悪かったのか」という答えを提示しなかったからである。
人形作りの才能を持つ女子生徒。彼女に寄り添い、居場所を守ろうとするあかり。一方、人形作りや保健室登校を快く思わない母親は、「家で勉強すれば出席扱いになると言うが、それをやるのは私だ」と詰め寄る。その言葉には、子どもを社会へ適応させなければならないという親の切実な責任感がにじんでいる。単純な“毒親”として描くことを、本作は拒否している。
あかりもまた、間違ってはいない。彼女は少女の可能性を信じ、追い詰められた彼女を抱きしめた。どちらにも理があり、どちらにも正しさがある。それでも悲劇は起きる――このドラマツルギーは、現代社会の葛藤構造をよく捉えている。
問題はSNSだ。SNSはこの複雑さを切り捨て、「誰が悪いのか」という単純な断罪を求める。結果としてあかりは「養護教諭が追い詰めた」と糾弾され、炎上の渦に飲み込まれた。ここに本作の批評意識がある――現実の問題は多層的であるにもかかわらず、情報環境はそれを一元化しようとする。そのズレが、無実の人間を傷つける…。
そしてラスト、10年越しに届いた手紙。ドラマは「あかりは正しかった」とも「悪くなかった」とも言わない。ただ、かつての少女が「あの時はありがとう」と伝えてくる――それだけだ。
だが、この沈黙の重さは計り知れない。あかりは少女を完全には救えなかった。自殺未遂は起きたし、炎上も起きた。それでも、その少女の人生のどこかに確かに届いていたものがあった。だから10年後に「ありがとう」が返ってきた。完全な救済ではなく、不完全なつながり――そこにこそ、人間が人間に与えうるものの本質があると、本作は静かに示している。
○「神様」から「人間」へ――第6話からの深化と、選挙戦の影
第7話は、前回のテーマをさらに一歩深めたように見える。第6話でのあかりは、通り魔事件において、すべての人を救おうとする"神様"的な存在として描かれていた。だが今回は違う。人は神様にはなれない。誰もが救えない人を抱えて生きている。誰かを傷つけてしまうこともある。誤解されることもある。
それでも、誰か一人の人生を変えることはできる。
政治もまた同じだろう。すべての人を幸福にする魔法ではない。だが確実に、誰かの現実を変える力を持つ。だからこそこの回で描かれたのは、選挙戦略でも政策論争でもなく、「人を救うとはいかなることか」という、極めて人間的な問いだった。その問いの前で立ち止まり続けるあかりだからこそ、人々が彼女に未来を託したくなるのだろう。
しかし、不穏な影も忍び寄る。10年前の炎上が、選挙にどう波及するか。鍵を握るのは「チームあかり」に加わった雨宮楓(三浦透子)と、暴露系YouTuberの白樺透ではないか。静かな問いかけの回であっただけに、次なる波の予兆が、むしろ鮮明に浮かび上がってくる。選挙への幕は開いた。目が離せない。
(C)カンテレ
衣輪晋一 きぬわ しんいち メディア研究家。インドネシアでボランティア後に帰国。雑誌「TVガイド」「メンズナックル」など、「マイナビニュース」「ORICON NEWS」「週刊女性PRIME」など、カンテレ公式HP、メルマガ「JEN」、書籍「見てしまった人の怖い話」「さすがといわせる東京選抜グルメ2014」「アジアのいかしたTシャツ」(ネタ提供)、制作会社でのドラマ企画アドバイザーなど幅広く活動中。 この著者の記事一覧はこちら
政界を追い出された星野茉莉(黒木華)が、市井に生きる政治素人のスナックのママ・月岡あかり(野呂佳代)をスカウトし、東京都知事選に挑む姿を描く、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『銀河の一票』(毎週月曜22:00〜 ※FOD・TVerなどで見逃し配信)の第7話が、1日に放送された。
今回は、本作が魅せたリアルな選挙準備風景と、新たに明示された、あかりの過去について、考察をしてみる。
○【第7話あらすじ】月岡あかり、ついに出馬声明
「都知事になるの!」──透(渡邊圭祐)を刺してパニックになった通り魔に声をかけるうちに、都知事選に出ることを明かしてしまったあかり。その動画は瞬く間に拡散され、体を張ってあかりを守る茉莉も注目の的に。
折しも、五十嵐(岩谷健司)と蛍(シシド・カフカ)が進めていた民政党への切り崩し工作が実を結び、幹事長・鷹臣(坂東彌十郎)に反発する都連会長らが離党届を提出。AI企業社長・風間藍生(梶裕貴)を都知事候補に担ぎ出し、流星(松下洸平)と対決する構えをあらわにする。
そんな中で、鷹臣の娘である茉莉があかりをサポートしていると世間に知れ渡れば、マスコミが押し寄せるのも時間の問題。そう考え、取材に備えた想定問答を考えるなか、あかりが「話しとかなきゃいけないことがある」と切り出す。
実は10年前、あかりが学校の養護教諭だった頃、1人の保健室登校の女子生徒がいた。彼女には人形作りの才能があり、人形を通してあかりと懇意になる。だが、その母からクレームが。そしてある日、女子生徒があかりの自宅の前に。「もう人形作りはやめろって、保健室にも行くなって母に言われた」。抱きしめるあかり。
だが、彼女は母との口論の末に、飛び降り自殺の未遂をしてしまう。そしてあかりは出勤停止になり、これが週刊誌にすっぱ抜かれ、「養護教諭が追い詰めた」などの記事が。これがSNSなどでも炎上した過去があったのだ。
だが、五十嵐は言う。「あんたの10年間を信じる」と。それから政策づくりが始まった。小学校PTA、保育士、子育て中の女性、聴覚障がい者、視覚障がい者、障がい福祉サービス事業所やグループホームのスタッフ、離島の町役場の職員などから、熱心に話を聞く。
そしてすべての準備が整い、あかりは正式に出馬会見を開くのだった──!
(左から)野呂佳代、黒木華 (C)カンテレ
○「答え」より先に「耳」を傾ける――政策立案シーンのリアリティ
第7話でまず目を引いたのは、政策づくりをめぐる一連のシーンに漂う、奇妙なほどのリアリティだった。あかりたちは実に多様な立場の人々から話を聞いて回る。
ドラマとして見れば、地味な場面である。スペクタクルもなく、劇的な対立もない。にもかかわらず、この場面には抗いがたい説得力があった。おそらく理由は単純で、制作陣が現場を丁寧に取材しているからだ。
実際の政策形成とは、一つの課題をとっても無数の当事者が絡み合う営みである。保育、教育、障がい福祉、地域行政――それぞれに固有の事情があり、同じ「子育て支援」という言葉ひとつとっても、見えている景色はまるで違う。本作はその複雑さを、安易な理想論や美しい演説でショートカットしなかった。あかりが「答え」を提示するのではなく、まず「聞く」ことから始める。その姿勢はむしろ、一本のドキュメンタリーに近い質感を持っていた。
漫画『ジョジョの奇妙な冒険』で知られる荒木飛呂彦氏が創作論として繰り返し語るのが、「人間をよく観察すること」と「徹底した資料集め」の重要性だ。どれほど奇想天外な物語でも、登場人物の行動や感情が現実に根差していなければ、見る者はその世界を信じられない。それは政治ドラマに限らず、あらゆるフィクションに通底する原則である。
今回の政策会議シーンが単なる説明パートに終わらなかったのも、同じ理由だろう。誰か一人の正義を押し付けるのではなく、それぞれの立場にそれぞれの苦悩があることを静かに積み重ねていく。その積み重ねが、あかりたちの準備活動に現実の重みを与えていた。
思えば、スナックのママとして市井の人々の声を聞き続けてきた、あかりという人物の本質と、このシーンは深く共鳴している。「何かを主張する前に、まず当事者の声に耳を傾ける」――その誠実さこそが、この回全体のトーンを決定づけていた。
●多層的な問題を一元化して無実の人間を傷つける
もう一つ、この話で際立っていたのが、10年前の養護教諭時代をめぐるスキャンダルのエピソードだ。このパートがとりわけ印象深かったのは、最後まで「誰が悪かったのか」という答えを提示しなかったからである。
人形作りの才能を持つ女子生徒。彼女に寄り添い、居場所を守ろうとするあかり。一方、人形作りや保健室登校を快く思わない母親は、「家で勉強すれば出席扱いになると言うが、それをやるのは私だ」と詰め寄る。その言葉には、子どもを社会へ適応させなければならないという親の切実な責任感がにじんでいる。単純な“毒親”として描くことを、本作は拒否している。
あかりもまた、間違ってはいない。彼女は少女の可能性を信じ、追い詰められた彼女を抱きしめた。どちらにも理があり、どちらにも正しさがある。それでも悲劇は起きる――このドラマツルギーは、現代社会の葛藤構造をよく捉えている。
問題はSNSだ。SNSはこの複雑さを切り捨て、「誰が悪いのか」という単純な断罪を求める。結果としてあかりは「養護教諭が追い詰めた」と糾弾され、炎上の渦に飲み込まれた。ここに本作の批評意識がある――現実の問題は多層的であるにもかかわらず、情報環境はそれを一元化しようとする。そのズレが、無実の人間を傷つける…。
そしてラスト、10年越しに届いた手紙。ドラマは「あかりは正しかった」とも「悪くなかった」とも言わない。ただ、かつての少女が「あの時はありがとう」と伝えてくる――それだけだ。
だが、この沈黙の重さは計り知れない。あかりは少女を完全には救えなかった。自殺未遂は起きたし、炎上も起きた。それでも、その少女の人生のどこかに確かに届いていたものがあった。だから10年後に「ありがとう」が返ってきた。完全な救済ではなく、不完全なつながり――そこにこそ、人間が人間に与えうるものの本質があると、本作は静かに示している。
○「神様」から「人間」へ――第6話からの深化と、選挙戦の影
第7話は、前回のテーマをさらに一歩深めたように見える。第6話でのあかりは、通り魔事件において、すべての人を救おうとする"神様"的な存在として描かれていた。だが今回は違う。人は神様にはなれない。誰もが救えない人を抱えて生きている。誰かを傷つけてしまうこともある。誤解されることもある。
それでも、誰か一人の人生を変えることはできる。
政治もまた同じだろう。すべての人を幸福にする魔法ではない。だが確実に、誰かの現実を変える力を持つ。だからこそこの回で描かれたのは、選挙戦略でも政策論争でもなく、「人を救うとはいかなることか」という、極めて人間的な問いだった。その問いの前で立ち止まり続けるあかりだからこそ、人々が彼女に未来を託したくなるのだろう。
しかし、不穏な影も忍び寄る。10年前の炎上が、選挙にどう波及するか。鍵を握るのは「チームあかり」に加わった雨宮楓(三浦透子)と、暴露系YouTuberの白樺透ではないか。静かな問いかけの回であっただけに、次なる波の予兆が、むしろ鮮明に浮かび上がってくる。選挙への幕は開いた。目が離せない。
(C)カンテレ
衣輪晋一 きぬわ しんいち メディア研究家。インドネシアでボランティア後に帰国。雑誌「TVガイド」「メンズナックル」など、「マイナビニュース」「ORICON NEWS」「週刊女性PRIME」など、カンテレ公式HP、メルマガ「JEN」、書籍「見てしまった人の怖い話」「さすがといわせる東京選抜グルメ2014」「アジアのいかしたTシャツ」(ネタ提供)、制作会社でのドラマ企画アドバイザーなど幅広く活動中。 この著者の記事一覧はこちら