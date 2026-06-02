ガウル（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/02】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のガウル（GAEUL）が5月30日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのミニワンピース姿を公開した。

【写真】23歳人気K-POPアイドル「透き通るような美肌」ノースリミニワンピ姿

◆IVEガウル、美デコルテ輝くノースリショット公開


ガウルは「楽しんだ日々」と韓国語でコメント。タイトなシルエットの白いオフショルダートップス姿のセルフショットや、白いタンクトップにピンクのミニワンピースを重ねたコーディネートを公開した。ワンピースのコーディネートのショットでは、美しいデコルテが際立っている。

◆IVEガウルの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「透き通るような美肌」「天使」「美しすぎて目が釘付け」「スタイルレベチ」「透明感すごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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