IVEガウル、美デコルテ際立つノースリミニワンピショット公開「透き通るような美肌」「スタイルレベチ」の声
【モデルプレス＝2026/06/02】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のガウル（GAEUL）が5月30日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのミニワンピース姿を公開した。
【写真】23歳人気K-POPアイドル「透き通るような美肌」ノースリミニワンピ姿
ガウルは「楽しんだ日々」と韓国語でコメント。タイトなシルエットの白いオフショルダートップス姿のセルフショットや、白いタンクトップにピンクのミニワンピースを重ねたコーディネートを公開した。ワンピースのコーディネートのショットでは、美しいデコルテが際立っている。
この投稿に、ファンからは「透き通るような美肌」「天使」「美しすぎて目が釘付け」「スタイルレベチ」「透明感すごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】23歳人気K-POPアイドル「透き通るような美肌」ノースリミニワンピ姿
◆IVEガウル、美デコルテ輝くノースリショット公開
ガウルは「楽しんだ日々」と韓国語でコメント。タイトなシルエットの白いオフショルダートップス姿のセルフショットや、白いタンクトップにピンクのミニワンピースを重ねたコーディネートを公開した。ワンピースのコーディネートのショットでは、美しいデコルテが際立っている。
◆IVEガウルの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「透き通るような美肌」「天使」「美しすぎて目が釘付け」「スタイルレベチ」「透明感すごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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