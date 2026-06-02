レモン&バナナの夏限定ドーナツが登場【JACK IN THE DONUTS(ジャックインザドーナツ)】

『JACK IN THE DONUTS(ジャックインザドーナツ)』は、6月10日からレモンシリーズ全3種を、7月22日からバナナシリーズ全3種を期間限定で販売する。全国の計34店舗で取り扱う。

レモンとバナナそれぞれの素材感を生かしながら、甘さだけでなく軽やかさも感じられる味わいに仕上げ、暑い季節にも楽しみやすい商品を目指したという。

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〈レモンシリーズ全3種〉

販売期間:6月10日(水)〜無くなり次第終了

◆「爽やかレモングレーズファッション」税込264円

ざくっと香ばしいオールドファッションに甘酸っぱいレモンアイシングを合わせ、レモンピールでほろ苦さを演出した。レモンの爽やかな果実感に、ピスタチオの香ばしさがアクセントになっている。

◆「レモンレアチーズクロワッサンサンド」税込385円

瀬戸内レモンの爽やかな風味と、レアチーズのやさしい甘さを重ねた、見た目も味も爽やかな一品。冷やしてもおいしく、暑い季節でも食べやすい。レモンの断面をイメージした見た目の華やかさも特徴で、差し入れや手土産にもおすすめ。

◆「レモンカスタードホイップ生マラサダ」税込363円

とろける生マラサダに、爽やかなレモンの酸味、カスタードのコク、ホイップの軽やかさを一度に楽しめる。爽やかな風味とコクのある味わいのバランスにこだわり、食べやすさと満足感を両立した。

〈バナナシリーズ全3種〉

販売期間:7月22日(水)〜無くなり次第終了

◆「バノフィーパイドーナツ」税込385円

バナナクリームとキャラメルにカフェホイップを重ね、イギリス発祥のスイーツ”バノフィーパイ”をイメージしたドーナツ。バナナ･クリーム･トフィーを組み合わせた本格的な味わいをドーナツで表現するため、香ばしさや食感、クリームのバランスにこだわった。ほんのりコーヒー風味を加えたクリームを合わせることで、甘さの中にも奥行きを感じられる。

◆「チョコバナナファッション」税込264円

オールドファッションにバナナクリームをサンドした、見た目も味もどこか懐かしいチョコバナナファッション。

◆「バナナカスタード生マラサダ」税込363円

とろける生マラサダにバナナカスタードを合わせた。爽やかな風味とコクのある味わいのバランスにこだわり、食べやすさと満足感を両立した。冷やしてもおいしく食べられる。