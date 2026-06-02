Snow Man宮舘涼太、起きた瞬間は「Good Morningじゃなくて、It′s showtime」
【モデルプレス＝2026/06/02】Snow Manの宮舘涼太が6月2日、都内で開催されたスキンケアブランド「レカルカ」アンバサダー就任発表会に出席。素の自分について語った。
【写真】Snow Manメンバー、カラコン＆短髪ビジュで雰囲気ガラリ
宮舘はブラックスーツにボルドーのシャツを合わせたスタイリングで登場。司会が「この距離があってもドキドキしちゃいます」と思わずつぶやくと、宮舘は「本当ですか。もっと近づきましょうか」と落ち着いたトーンでつぶやき、笑いを誘った。
「普段、あまり人に見せていない素の自分」について聞かれると、「僕自身もまだ出会ってない」と回答。そして「睡眠をとっている自分だと思うんですよね。もう目覚めてから宮舘涼太なわけですよ。なので、就寝している時、寝てる時、いわゆる目をつぶっている時は素の自分なんじゃないかなと思っています」と続け、「（起きた瞬間から）Showtimeは始まっているわけですよね。Good Morningじゃなくて、It‘s showtimeなわけですよ」と力を込めた。
続けて「カメラの前以外でオフになる時間もあるのでは」と問われると「人によってはあると思います。でも宮舘涼太は違います」ときっぱり。「やはりこれを求めてくださるファンの方もたくさんいらっしゃると思いますし、僕自身もそれが苦ではないので、常に宮舘涼太なんですよね」と語った。（modelpress編集部）
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◆宮舘涼太、起きた瞬間から「It‘s showtime」
宮舘はブラックスーツにボルドーのシャツを合わせたスタイリングで登場。司会が「この距離があってもドキドキしちゃいます」と思わずつぶやくと、宮舘は「本当ですか。もっと近づきましょうか」と落ち着いたトーンでつぶやき、笑いを誘った。
◆宮舘涼太、カメラ外でも「常に宮舘涼太」
続けて「カメラの前以外でオフになる時間もあるのでは」と問われると「人によってはあると思います。でも宮舘涼太は違います」ときっぱり。「やはりこれを求めてくださるファンの方もたくさんいらっしゃると思いますし、僕自身もそれが苦ではないので、常に宮舘涼太なんですよね」と語った。（modelpress編集部）
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