【ソフィア・F・シャーリング バニーVer.（ホワイトエディション）】 10月 発売予定 価格：44,000円

フリーイングは、フィギュア「ソフィア・F・シャーリング バニーVer.（ホワイトエディション）」を10月に発売する。価格は44,000円。

本製品は、イラストレーターの高峰ナダレ氏が手掛けるオリジナルシリーズ「バニースーツ プランニング」より、「ソフィア・F・シャーリング」のバニー衣装姿を1/4スケールでフィギュア化したもの。2023年12月に発売された「ソフィア・F・シャーリング バニーVer.」の黒色のバニー衣装を白色に変更したアナザーカラー仕様となっている。

メカニカルなバニースーツに身を包んだ、ナイスバディの「ソフィア」を、圧倒的なスケール感で立体化しており、動きのある軽やかなポージングと、繊細な「ソフィア」の表情を再現。また、髪やリボンにはクリア素材を多用し、細部のディテール表現も徹底的に追及している。

さらに胸部は、バニースーツがはだけた姿を演出することができるほか、別売りの「ソフィア・F・シャーリング 逆バニーVer.（ホワイトエディション）」と頭部を入れ替えて楽しむこともできる。

「ソフィア・F・シャーリング バニーVer.（ホワイトエディション）」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/4スケール サイズ：全高 約510mm

(C)高峰ナダレ