MLBは日本時間2日、最新のチームパワーランキングを発表しました。(※成績は日本時間1日時点)

大谷翔平選手や山本由伸投手、佐々木朗希投手が所属するドジャースは前回の3位から1つ順位を上げて2位に。投打で活躍する大谷選手を始め、アンディ・パヘス選手、マックス・マンシー選手などが今季序盤から好調が続いています。また5勝目を手にした山本由伸投手は、防御率2.86でチームトップ。佐々木朗希投手も含め日本人選手の活躍も目立ちます。チーム打率.263(全体1位)、安打数は523本(全体3位)、本塁打は83本(全体3位タイ)、勝率.644(全体2位)となっています。

今回も1位に選ばれたのはメジャー最速で今季40勝に到達したブレーブスです。打線を牽引するロナルド・アクーニャJr.選手は、今季序盤はなかなか調子が上がってきませんでしたが、直近4戦5発と絶好調。ナ・リーグ本塁打ランキング2位タイのマット・オルソン選手、マイケル・ハリス選手など好打者をそろえ、つながりのある打線が魅力のチームです。チーム打率.259(全体3位)、安打数は534(全体1位)、本塁打は84本(全体2位)、勝率.667(全体1位)となっています。

3位はナ・リーグ中地区首位のブリュワーズ。今季序盤は本来の強さがなりを潜め、前回は4位でしたが、徐々に地力を見せはじめ、5月は19勝7敗と大きく勝ち越し。トータルの成績でも35勝21敗で、勝率.625(全体4位)を記録しています。

4位は前回5位のヤンキース。順位はア・リーグ東地区2位で、首位のレイズに後れをとっていますが、アーロン・ジャッジ選手やベン・ライス選手らを擁し、本塁打数86本はメジャートップを誇ります。

5位は前回2位でア・リーグ東地区首位のレイズが選出されました。5月には7連勝と5連勝を記録するなど好調を維持。ヤンキースより3試合少ないながらも、勝ち星は同じ36勝を挙げています。

▽以下順位※()内は前回順位6位ガーディアンズ(7位)7位マリナーズ(15位)8位パドレス(6位)9位フィリーズ(10位)10位ダイヤモンドバックス(12位)11位カブス(8位)12位ホワイトソックス(14位)13位カージナルス(9位)14位パイレーツ(11位)15位ブルージェイズ(18位)16位ナショナルズ(17位)17位レンジャーズ(19位)18位アスレチックス(13位)19位レッズ(18位)20位オリオールズ(24位)21位メッツ(21位)22位ツインズ(20位)23位アストロズ(27位)24位レッドソックス(22位)25位マーリンズ(23位)26位ロイヤルズ(26位)27位タイガース(25位)28位エンゼルス(30位)29位ジャイアンツ(28位)30位ロッキーズ(29位)