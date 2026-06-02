【MLB】最新パワーランキングを発表 ドジャースは前回からランクアップ 1位は今季最速40勝到達の強豪 ヤンキースはレイズを上回り順位とは逆転の現象も
MLBは日本時間2日、最新のチームパワーランキングを発表しました。(※成績は日本時間1日時点)
大谷翔平選手や山本由伸投手、佐々木朗希投手が所属するドジャースは前回の3位から1つ順位を上げて2位に。投打で活躍する大谷選手を始め、アンディ・パヘス選手、マックス・マンシー選手などが今季序盤から好調が続いています。また5勝目を手にした山本由伸投手は、防御率2.86でチームトップ。佐々木朗希投手も含め日本人選手の活躍も目立ちます。チーム打率.263(全体1位)、安打数は523本(全体3位)、本塁打は83本(全体3位タイ)、勝率.644(全体2位)となっています。
今回も1位に選ばれたのはメジャー最速で今季40勝に到達したブレーブスです。打線を牽引するロナルド・アクーニャJr.選手は、今季序盤はなかなか調子が上がってきませんでしたが、直近4戦5発と絶好調。ナ・リーグ本塁打ランキング2位タイのマット・オルソン選手、マイケル・ハリス選手など好打者をそろえ、つながりのある打線が魅力のチームです。チーム打率.259(全体3位)、安打数は534(全体1位)、本塁打は84本(全体2位)、勝率.667(全体1位)となっています。
3位はナ・リーグ中地区首位のブリュワーズ。今季序盤は本来の強さがなりを潜め、前回は4位でしたが、徐々に地力を見せはじめ、5月は19勝7敗と大きく勝ち越し。トータルの成績でも35勝21敗で、勝率.625(全体4位)を記録しています。
4位は前回5位のヤンキース。順位はア・リーグ東地区2位で、首位のレイズに後れをとっていますが、アーロン・ジャッジ選手やベン・ライス選手らを擁し、本塁打数86本はメジャートップを誇ります。
5位は前回2位でア・リーグ東地区首位のレイズが選出されました。5月には7連勝と5連勝を記録するなど好調を維持。ヤンキースより3試合少ないながらも、勝ち星は同じ36勝を挙げています。▽以下順位※()内は前回順位
6位ガーディアンズ(7位)
7位マリナーズ(15位)
8位パドレス(6位)
9位フィリーズ(10位)
10位ダイヤモンドバックス(12位)
11位カブス(8位)
12位ホワイトソックス(14位)
13位カージナルス(9位)
14位パイレーツ(11位)
15位ブルージェイズ(18位)
16位ナショナルズ(17位)
17位レンジャーズ(19位)
18位アスレチックス(13位)
19位レッズ(18位)
20位オリオールズ(24位)
21位メッツ(21位)
22位ツインズ(20位)
23位アストロズ(27位)
24位レッドソックス(22位)
25位マーリンズ(23位)
26位ロイヤルズ(26位)
27位タイガース(25位)
28位エンゼルス(30位)
29位ジャイアンツ(28位)
30位ロッキーズ(29位)