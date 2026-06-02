お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が1日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。大物芸人との関係を明かした。

この日は「ナニワの先輩集団襲来SP」。大悟が大阪時代に世話になったという「ハイヒール」モモコ、「千原兄弟」千原せいじ、「シャンプーハット」恋さんが集結した。

高卒で上阪し、貧乏な下積み時代を過ごした大悟。モモコに「私の同期のトミーズとかにもお金借りに行ったでしょ？」と振られると「はい。雅さんにも何度もお金を借りに行きましたし」。モモコは「トミーズ雅が言うてた“あいつだけはほんまにすぐ返せへんから、貸したらアカンぞ〜”って」とぶっちゃけ、スタジオを笑わせた。

すると大悟は「東京と大阪を行ったり来たりしてる頃、東京の仕事やったんです。新幹線に飛び乗ったけどワシ一銭も持ってなかったんです」と切り出し、「東京駅着いても日テレまでどうやって行っていいか分からん、その日の飯代も持ってないから、とりあえず誰かおるやろうと思ってグリーン車に行ったんです」。

グリーン車を練り歩くと「雅さんがいて“おったーーーーーー！！”って言うて」と、自分でも笑いながら回顧。「ほんなら雅さんが何も言ってないのに笑いながら“金か？”って」とさすがの対応を明かし、スタジオを爆笑させた。