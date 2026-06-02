アンジャッシュ・渡部建が５月３０日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「渡部のサシ飲み」を更新した。ゲストはサッカー元日本代表・柿谷曜一朗氏。

柿谷氏は、Ｃ大阪の下部組織で育ち、２００６年に当時クラブ史上最年少の１６歳でプロ契約。卓越したテクニックと創造性にあふれた数々のプレーで「天才」と呼ばれ、若い時期から将来を嘱望された。

柿谷氏は、２０１４年に、スイスの名門・バーゼルに移籍。欧州ＣＬで世界的な名門レアル・マドリード（スペイン）と対戦した日のことを述懐。クリスティアーノ・ロナウドやベンゼマといった錚々たるメンバーが揃っていたことを振り返った。

柿谷氏は「そもそも身体能力もそうですけど…。運動能力が我々とは違うわけですよね」と当時の衝撃を回想。特に強烈な印象として残っているのは元ウェールズ代表のガレス・ベイルだったと明かし「ベイルが、僕と同じサイドに来たんですよ。斜めのボールがバーンって行って。僕がダッシュして戻ったんですよ。バって後ろ見たら誰もいなくて。ボールに追いついて、前を向こうと思ったら、ここに（目の前に）ベイルがおったんですよ。瞬間移動みたいな…。めっちゃ遠くにおったのに…」と苦笑しながら神出鬼没のごときスピードを振り返った。

柿谷氏は「スピード的な化け物みたいなのはやっぱり、いっぱいいましたね…」と述懐。渡部は「今までの予想をはるかに上回るスピードで『もう、ここいるんだ？』みたいな？スゴいなぁ」と感心していた。

柿谷氏は、日本復帰後に名古屋や徳島でも活躍。Ｊ１通算２３８試合出場５２得点。国際Ａマッチ１８試合出場５得点。