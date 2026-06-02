【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントはベランダ
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、園芸のスタイル、レースでの栄冠、そして日々のデジタルライフに欠かせない設定という、それぞれ異なる場面で活躍する3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
は□□え
か□□ま
ま□□け
ヒント：土を入れた容器で植物を栽培すること。レースで栄冠に輝いた競走馬。そして、デジタル端末の起動時に表示される背景画面を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「ちう」を入れると、次のようになります。
はちうえ（鉢植え）
かちうま（勝ち馬）
まちうけ（待ち受け）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、生活空間に癒やしを添える園芸、勝負の世界で栄光を掴む競走馬、さらには毎日何度も目にするスマートフォンの背景まで、バラエティ豊かな言葉を集めました。共通する「ちう」という音が、植物を愛でる時間、レースの興奮、そして端末の操作画面をそれぞれシンプルに形作っています。真ん中の2文字が抜けると一瞬とまどうパズルですが、スムーズに正解を導き出すことはできたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、園芸のスタイル、レースでの栄冠、そして日々のデジタルライフに欠かせない設定という、それぞれ異なる場面で活躍する3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
は□□え
か□□ま
ま□□け
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正解：ちう正解は「ちう」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちう」を入れると、次のようになります。
はちうえ（鉢植え）
かちうま（勝ち馬）
まちうけ（待ち受け）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、生活空間に癒やしを添える園芸、勝負の世界で栄光を掴む競走馬、さらには毎日何度も目にするスマートフォンの背景まで、バラエティ豊かな言葉を集めました。共通する「ちう」という音が、植物を愛でる時間、レースの興奮、そして端末の操作画面をそれぞれシンプルに形作っています。真ん中の2文字が抜けると一瞬とまどうパズルですが、スムーズに正解を導き出すことはできたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)