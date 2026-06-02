「完成度が高すぎる！」歌手デビュー・田中友梨奈アナ、念願の企画で先輩アナ2人とガチ歌唱「生歌でこんな上手かったのか」
YouTubeの「【公式】カンテレアナウンサーチャンネル」でこのほど、同局の高橋真理恵アナ、田中友梨奈アナ、吉原功兼アナによる「歌ってみた動画」が投稿された。
【動画】「本気エンタメやん」THE FIRST TAKE風に歌ってみたカンテレアナ
「THE FIRST TAKE」をオマージュした動画で、マイクだけが立ったスタジオに現れた3人。音楽監督を務めた田中アナは「私たち普段、座ってナレーションしてますから、ここの立つ位置にマイクがあるっていうのも新鮮で…」と述べ「こんな本格的な場所を用意していただいて感謝です」と周囲や高橋アナ、吉原アナに頭を下げた。
歌手デビューも果たした田中アナ念願の企画で、田中アナが助言や指導、歌割りも担当した。吉原アナは「全然できなかった僕を、ありがとうございます！」と感謝、「（集大成が）ここです」と気合を入れた。
3人は同局のキャラクター・ハチエモンの歌「やっぱハチエモン」を熱唱。抜群のハーモニーを披露した。歌い終わると、田中アナが「ばっちり！」と一言。満足そうな笑顔を浮かべていた。
この投稿に「なにこの仕上がり テレビの人たちの本気エンタメやん」「え、ゆりなちゃん上手いなと思ったらまりえちゃんも？」「田中アナ生歌でこんな上手かったのか」「完成度が高すぎる！」といったコメントが寄せられた。
【動画】「本気エンタメやん」THE FIRST TAKE風に歌ってみたカンテレアナ
「THE FIRST TAKE」をオマージュした動画で、マイクだけが立ったスタジオに現れた3人。音楽監督を務めた田中アナは「私たち普段、座ってナレーションしてますから、ここの立つ位置にマイクがあるっていうのも新鮮で…」と述べ「こんな本格的な場所を用意していただいて感謝です」と周囲や高橋アナ、吉原アナに頭を下げた。
3人は同局のキャラクター・ハチエモンの歌「やっぱハチエモン」を熱唱。抜群のハーモニーを披露した。歌い終わると、田中アナが「ばっちり！」と一言。満足そうな笑顔を浮かべていた。
この投稿に「なにこの仕上がり テレビの人たちの本気エンタメやん」「え、ゆりなちゃん上手いなと思ったらまりえちゃんも？」「田中アナ生歌でこんな上手かったのか」「完成度が高すぎる！」といったコメントが寄せられた。