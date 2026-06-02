◆米大リーグ Ｄバックス４―１ドジャース（１日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。得意の６月初戦で４打数３安打と気を吐いたが、チームはＤバックス相手に６安打１得点に終わり、今季４戦目で初黒星を喫した。６月は黒星発進となった。

試合後、ロバーツ監督は「（相手先発の）ロドリゲスはいい投球をしていたと思う。翔平はヒットを打っていたけど、今日はセンターのバロッサがいくつか強い打球を本当にいいプレーで処理した。最終的には相手が必要な場面でヒットを打ったということだと思う」と振り返った。

チェースフィールドでの試合は、昨年９月２５日（同２６日）に４年連続の地区優勝を決めて以来だった。Ｄバックス先発のＥ・ロドリゲス投手（３３）は通算９９勝を挙げている好投手で、３月のＷＢＣでは準々決勝で日本代表の連覇を阻み、初優勝を果たしたベネズエラ代表にも選ばれた左腕。大谷は試合前の時点で通算２０打数５安打の打率２割５分、１本塁打、２打点、７三振となっていた。

この日の初回先頭の第１打席は三ゴロに倒れたが、３回先頭で迎えた第２打席で左中間へ二塁打を放って６月初安打。５試合連続安打、打者として出場した試合の連続出塁を「１７」に伸ばすと、無死二、三塁からフリーマンの三ゴロの間に先制のホームを踏んだ。５回１死の第３打席では中前打をマークし、２試合連続のマルチ安打とした。８回先頭では左腕ガルシアから二塁内野安打。今季５度目で最多タイの３安打と、個人としては６月を順調な形でスタートさせた。打率は３打数１安打で３割３分３厘となった開幕戦を除き、開幕２戦目以降では今季最高の２割８分９厘となった。

“ミスター・ジューン”の本領を発揮する時が来た。大谷はこれまで６月に月別最多の６２本塁打をマーク。２３年には自己最多の１５本塁打（２５年５月にも１５発）と大爆発した。月間１２本塁打、ド軍史上初の１０試合連続打点を記録した２４年には「シーズンに慣れてくるのもそうですし、いいところ、悪いところ、いろいろ改善しながら、ちょうどそういう（好調の）波が来やすいのかなとは思う」と６月の好成績を分析していたこともあった。