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台風6号は火曜日の午後、九州南部にかなり接近する見通しです。水曜日には西日本から東日本の太平洋側にかなり接近し、大荒れとなる所がありそうです。特に太平洋側で雨の量が多くなり、平年の1ヶ月分の雨量がいっきに降る所もある見込みです。

【随時更新】台風6号（チャンミー）予想進路図

西〜東日本で大荒れに

台風の中心よりも北から東側に発達した雨雲が広がっていて、各地で台風の接近前から雨が強まりそうです。火曜日の午後は西日本で広く雨が降り、九州南部や四国で一段と雨が強まるでしょう。紀伊半島も夜は雨が強まり、四国や近畿は暗い時間から雨や風のピークとなりそうです。

水曜日の朝は、東海や関東で大雨となりそうです。滝のような非常に激しい雨が降り、視界が悪くなる所もある見込みです。風も強まり、雨や風の影響で、交通に影響が出るおそれがあります。

西日本から東日本　断続的に非常に激しい雨　総降水量が多くなる所も

【予想される雨の量】
火曜日の正午から水曜日の正午まで（多い所）
関東甲信地方　　　:300ミリ
東海地方　　　　　:350ミリ
近畿地方　　　　　:350ミリ
四国地方　　　　　:250ミリ
九州北部地方　　　:200ミリ
九州南部・奄美地方:180ミリ

西日本から東日本の南から南東に開けた斜面では、断続的に非常に激しい雨が降り、総降水量が多くなる所がある見通しです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

水曜日にかけて太平洋側では、瞬間的には30メートルから35メートルの風が吹く所もある見通しです。木が倒れたり、飛来物により怪我をするおそれもあります。暴風に警戒し、うねりを伴う高波に厳重な警戒をしてください。

広く蒸し暑く北日本は真夏日も

最高気温は広い範囲で月曜日より低くなりますが、沖縄から東日本は湿度が高めで蒸し暑い所が多いでしょう。晴れる北海道や東北では30℃前後まで上がり、真夏の暑さになる所もある見込みです。

【火曜日の予想最高気温】
札幌　:30℃　釧路:21℃
青森　:29℃　盛岡:31℃
仙台　:27℃　新潟:29℃
長野　:26℃　金沢:25℃
名古屋:22℃　東京:27℃
大阪　:25℃　岡山:23℃
広島　:24℃　松江:24℃
高知　:24℃　福岡:26℃
鹿児島:27℃　那覇:30℃