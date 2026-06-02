台風6号きょう（2日）午後九州南部にかなり接近する見通し あす（3日）には西日本から東日本の太平洋側にかなり接近 大荒れとなる所がある予想 大雨災害・高波に厳重警戒
台風6号は火曜日の午後、九州南部にかなり接近する見通しです。水曜日には西日本から東日本の太平洋側にかなり接近し、大荒れとなる所がありそうです。特に太平洋側で雨の量が多くなり、平年の1ヶ月分の雨量がいっきに降る所もある見込みです。
西〜東日本で大荒れに
台風の中心よりも北から東側に発達した雨雲が広がっていて、各地で台風の接近前から雨が強まりそうです。火曜日の午後は西日本で広く雨が降り、九州南部や四国で一段と雨が強まるでしょう。紀伊半島も夜は雨が強まり、四国や近畿は暗い時間から雨や風のピークとなりそうです。
水曜日の朝は、東海や関東で大雨となりそうです。滝のような非常に激しい雨が降り、視界が悪くなる所もある見込みです。風も強まり、雨や風の影響で、交通に影響が出るおそれがあります。
西日本から東日本 断続的に非常に激しい雨 総降水量が多くなる所も
【予想される雨の量】
火曜日の正午から水曜日の正午まで（多い所）
関東甲信地方 :300ミリ
東海地方 :350ミリ
近畿地方 :350ミリ
四国地方 :250ミリ
九州北部地方 :200ミリ
九州南部・奄美地方:180ミリ
西日本から東日本の南から南東に開けた斜面では、断続的に非常に激しい雨が降り、総降水量が多くなる所がある見通しです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。
水曜日にかけて太平洋側では、瞬間的には30メートルから35メートルの風が吹く所もある見通しです。木が倒れたり、飛来物により怪我をするおそれもあります。暴風に警戒し、うねりを伴う高波に厳重な警戒をしてください。
広く蒸し暑く北日本は真夏日も
最高気温は広い範囲で月曜日より低くなりますが、沖縄から東日本は湿度が高めで蒸し暑い所が多いでしょう。晴れる北海道や東北では30℃前後まで上がり、真夏の暑さになる所もある見込みです。
【火曜日の予想最高気温】
札幌 :30℃ 釧路:21℃
青森 :29℃ 盛岡:31℃
仙台 :27℃ 新潟:29℃
長野 :26℃ 金沢:25℃
名古屋:22℃ 東京:27℃
大阪 :25℃ 岡山:23℃
広島 :24℃ 松江:24℃
高知 :24℃ 福岡:26℃
鹿児島:27℃ 那覇:30℃