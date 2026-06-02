台風6号は火曜日の午後、九州南部にかなり接近する見通しです。水曜日には西日本から東日本の太平洋側にかなり接近し、大荒れとなる所がありそうです。特に太平洋側で雨の量が多くなり、平年の1ヶ月分の雨量がいっきに降る所もある見込みです。

【随時更新】台風6号（チャンミー）予想進路図

西〜東日本で大荒れに

台風の中心よりも北から東側に発達した雨雲が広がっていて、各地で台風の接近前から雨が強まりそうです。火曜日の午後は西日本で広く雨が降り、九州南部や四国で一段と雨が強まるでしょう。紀伊半島も夜は雨が強まり、四国や近畿は暗い時間から雨や風のピークとなりそうです。

水曜日の朝は、東海や関東で大雨となりそうです。滝のような非常に激しい雨が降り、視界が悪くなる所もある見込みです。風も強まり、雨や風の影響で、交通に影響が出るおそれがあります。

西日本から東日本 断続的に非常に激しい雨 総降水量が多くなる所も

【予想される雨の量】

火曜日の正午から水曜日の正午まで（多い所）

関東甲信地方 :300ミリ

東海地方 :350ミリ

近畿地方 :350ミリ

四国地方 :250ミリ

九州北部地方 :200ミリ

九州南部・奄美地方:180ミリ



西日本から東日本の南から南東に開けた斜面では、断続的に非常に激しい雨が降り、総降水量が多くなる所がある見通しです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

水曜日にかけて太平洋側では、瞬間的には30メートルから35メートルの風が吹く所もある見通しです。木が倒れたり、飛来物により怪我をするおそれもあります。暴風に警戒し、うねりを伴う高波に厳重な警戒をしてください。

広く蒸し暑く北日本は真夏日も

最高気温は広い範囲で月曜日より低くなりますが、沖縄から東日本は湿度が高めで蒸し暑い所が多いでしょう。晴れる北海道や東北では30℃前後まで上がり、真夏の暑さになる所もある見込みです。

【火曜日の予想最高気温】

札幌 :30℃ 釧路:21℃

青森 :29℃ 盛岡:31℃

仙台 :27℃ 新潟:29℃

長野 :26℃ 金沢:25℃

名古屋:22℃ 東京:27℃

大阪 :25℃ 岡山:23℃

広島 :24℃ 松江:24℃

高知 :24℃ 福岡:26℃

鹿児島:27℃ 那覇:30℃