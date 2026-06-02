7月4日よりシアター・イメージフォーラムほかで全国順次公開されるリトアニア映画『MOTHERLAND』の予告編が公開された。

参考：母の故郷を訪れた少年の“大人への第一歩” リトアニア映画『MOTHERLAND』7月4日公開へ

本作は、ソビエト連邦崩壊後、独立間もないリトアニアを舞台にリトアニア生まれの母とアメリカ生まれの息子がその地を訪れる物語。監督は、ワシントンD.C.でリトアニア移民の息子として育ったトーマス・ヴェングリスが務めた。テレンス・マリックやケリー・ライカートら名だたる監督のもとで編集助手として経験を重ね、本作が初長編劇映画となる。

1992年、ソ連からの独立を果たして間もないリトアニア。アメリカから母ヴィクトリアと息子コヴァスがこの地を訪れた。ヴィクトリアは幼い頃、ソ連占領下のリトアニアで家族と引き離され、家と土地を失った過去を持つ。この国ではナチス・ドイツからソ連へと支配が移り変わり、人々は異なる体制のもとに置かれ、リトアニアの自由は揺らぎ続けてきた。そうした連なりを経て、ヴィクトリアは20年ぶりに故郷へと戻る。失われた実家の土地を取り戻し、過去を呼び起こすように、息子とともに新たな暮らしを始めようとしていた。しかし、懐かしの家にはすでにロシア人一家の生活があった。簡単には土地を取り戻せない現実を目の当たりにし、理想としていたリトアニアでの再出発は、静かに歪み始めていく。

少年コヴァスを演じたのは、アメリカ生まれでありながら、家族のルーツであるリトアニアを身近に感じて育ったという、撮影時、役と同じ年齢だったマータス・メトレフスキ。母ヴィクトリア役は、リトアニアを代表する俳優セヴェリヤ・ヤヌシャウスカイテが演じ、本作でリトアニア国立映画祭最優秀主演女優賞を受賞した。

公開された予告編では、母ヴィクトリアが息子コヴァスへ語りかける、“ある物語”をきっかけに、1992年の夏、アメリカからリトアニアへ渡った親子の揺れ動く日々が少しずつ映し出されていく。新しい土地に馴染めず 、戸惑うコヴァスの姿や、ヴィクトリアとの距離の変化、そして徐々に不穏さを増していく空気が静かに交錯し、リトアニアでのひと夏の記憶が次第に浮かび上がっていく映像となっている。

（文＝リアルサウンド映画部）