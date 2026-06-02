藤枝MF金子翔太が契約満了「この半年間は槙野監督のもと、プロに入ってから一番…」
藤枝MYFCは2日、MF金子翔太(31)との契約が満了となり、J2・J3百年構想リーグをもってチームを離れると発表した。
金子は過去に清水エスパルスやジュビロ磐田で活躍。2025年に藤枝へ加入し、今季は4試合の出場となっている。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF金子翔太
(かねこ・しょうた)
■生年月日
1995年5月2日(31歳)
■出身地
栃木県
■身長/体重
163cm/58kg
■経歴
今市第三カルナヴァル-JFAアカデミー福島-清水-栃木SC-清水-磐田-清水-磐田-藤枝
■通算成績
J1リーグ:172試合24得点
J2リーグ:100試合13得点
J3リーグ:18試合3得点
リーグカップ:30試合4得点
百年構想リーグ:4試合
■コメント
クラブからのリリースの通り、契約満了になり藤枝MYFCを離れることになりました。このクラブを大きくしたい、J1の景色を見せたいと日々邁進しておりましたが、道半ばクラブを離れることになり、悔しい気持ちでいっぱいです。
決して充実しているとは言えない環境の中でも、必死に頑張るチームメートやコーチ、スタッフに感化され、ハングリーさを思い出させてもらい、多くのことを学び、成長させていただきました。特にこの半年間は槙野監督のもと、プロに入ってから一番タフに練習を積めて、肉体的にも精神的にも強くなれたと思います。
活躍する姿をたくさん見せることはできませんでしたが、皆さんからの愛情や声援はしっかり届いていました。今後のキャリアで恩返しできればと思います。
ファン・サポーターの皆様、パートナーの皆様、地域の皆様、フロントをはじめ藤枝MYFCを陰で支えてくださる方々のおかげでクラブは確実に大きくなっています。今はまだ小さなこのクラブが、J1の切符を掴むことを心から願っています。
1年半という短い期間でしたが、藤色のユニフォームを身に纏い戦えたことを誇りに思います。本当にお世話になりました!まだ1試合残っていますので、プロとして、試合で活躍するための最高の準備をしたいと思います!
金子は過去に清水エスパルスやジュビロ磐田で活躍。2025年に藤枝へ加入し、今季は4試合の出場となっている。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF金子翔太
(かねこ・しょうた)
■生年月日
1995年5月2日(31歳)
■出身地
栃木県
■身長/体重
163cm/58kg
今市第三カルナヴァル-JFAアカデミー福島-清水-栃木SC-清水-磐田-清水-磐田-藤枝
■通算成績
J1リーグ:172試合24得点
J2リーグ:100試合13得点
J3リーグ:18試合3得点
リーグカップ:30試合4得点
百年構想リーグ:4試合
■コメント
クラブからのリリースの通り、契約満了になり藤枝MYFCを離れることになりました。このクラブを大きくしたい、J1の景色を見せたいと日々邁進しておりましたが、道半ばクラブを離れることになり、悔しい気持ちでいっぱいです。
決して充実しているとは言えない環境の中でも、必死に頑張るチームメートやコーチ、スタッフに感化され、ハングリーさを思い出させてもらい、多くのことを学び、成長させていただきました。特にこの半年間は槙野監督のもと、プロに入ってから一番タフに練習を積めて、肉体的にも精神的にも強くなれたと思います。
活躍する姿をたくさん見せることはできませんでしたが、皆さんからの愛情や声援はしっかり届いていました。今後のキャリアで恩返しできればと思います。
ファン・サポーターの皆様、パートナーの皆様、地域の皆様、フロントをはじめ藤枝MYFCを陰で支えてくださる方々のおかげでクラブは確実に大きくなっています。今はまだ小さなこのクラブが、J1の切符を掴むことを心から願っています。
1年半という短い期間でしたが、藤色のユニフォームを身に纏い戦えたことを誇りに思います。本当にお世話になりました!まだ1試合残っていますので、プロとして、試合で活躍するための最高の準備をしたいと思います!