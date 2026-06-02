「EXILE」「三代目 J SOUL BROTHERS」の小林直己（41）が2日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。自身のキャラについて語った。

デビュー当時から“笑わないキャラ”で有名だった小林。共にゲスト出演したメンバーのNAOTOから「あるとき突然ニコニコになり始めて」と話題を振られた。

「もともと時代劇をキッカケに」笑わなくなったと語りだした小林。「最初は何をウリにしていけばいいか迷う時期があった。環境的に先輩にいじられるときの方が出やすかった」と回顧し、周りからしゃべらないキャラをいじられることに利益を見いだしていたと説明。「（時代劇は）やってみたら凄いハマって。自分で刀匠の人に会いに行ったりとか、本読んだりとか。それが楽しくて」として肌に合っていたと振り返った。

また、突然のキャラ変については「あまりに人に話しかけられなくなったなと。もともとさみしがり屋なのもありますからね」と苦笑い。「ていうのもあって、どちらかというとニコニコキャラっていうよりかは最初の素の自分でいこうかなと」と説明した。

話を聞いていたMCの「ハライチ」岩井勇気は「(人気アニメ・るろうに剣心の)緋村剣心みたいなことですよね。人斬り抜刀斎みたいな時期があってニコニコの時期も…」とツッコミ。スタジオは笑いに包まれていた。