たっぷり、幸せーーーッッ♡【コストコ】ボリューム満点！「ベーカリー」

お腹いっぱい食べたい時には、【コストコ】のベーカリーコーナーをチェックしてみて。ボリュームたっぷり感がうかがえる、美味しそうなパンやスイーツが登場しています。ちょっと贅沢感のある朝食やおやつタイムを楽しめるはず。今回はイチオシのベーカリーメニューをご紹介します。

ごろっとしたゆで卵入りの贅沢感！

@potipoti212さんが「ボリューム満点」と語る「卵ベーコンサンドイッチ」。厚みのある食パンにエッグフィリングやベーコン、ごろっとしたゆで卵をサンドした贅沢仕立てで、1個で十分お腹が満たされそう。6個入りでシェアしやすいのも嬉しいポイントです。

1個230g！？ ボリューミーな惣菜パン

まるでピザのような見た目の「コーンベーコンマヨブレッド」。4個入りで920gもあり、@potipoti212さんも「かなり大きめ」「手広げて収まらん大きさ」とコメントするほど。食べ応えのあるボリューム感がうかがえます。生地の上にはコーンやベーコンがのっていて、リベイクするとより美味しく食べられそうです。

素朴な味わいが楽しめるシンプルワッフル

香ばしい焼き色が付いた「ベルギーバターワッフル」。8個入りの大容量です。@empireo25さんによれば「一つが大きいので食べ応えある」とのこと。シンプルで素朴な甘さが楽しめそうなので、おやつならホイップクリームやアイス、朝食ならベーコンや卵などを添えるなどして、アレンジしてみて。

トッピングが豪華なクロワッサン

4個入りの「ソーセージクロワッサン」。ソーセージのほか、ホワイトソースやナチュラルチーズをのせた豪華な一品です。@costco_hackerさんは「想像以上にボリュームがあって、軽食というよりしっかり食事系」とコメントしており、食べ応えがありそう。コーヒーや紅茶と合わせて味わうのもおすすめです。

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※こちらの記事では@potipoti212様、@empireo25様、@costco_hacker様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino