飲料メーカーの伊藤園は1日、ドジャース・大谷翔平（31）が昨季放った63本塁打（ポストシーズン含む）をラベルにプリントした「『お〜いお茶』大谷翔平ホームランボトル」を22日から発売すると発表。これに先駆けて東京・渋谷で配布イベントが行われ、多くの通行人が足を止めてボトルを手にした。

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同社は2024年に大谷とグローバル契約、25年にMLB、ドジャースとパートナーシップ契約して以降、昨年の日本開幕シリーズ、今年3月のWBCをはじめ、日米両国を中心に大谷を起用した販促イベントを展開してきた。

この日は同社の決算が発表され、26年4月期の連結経常利益は前期比1.3％増の232億円。直近3カ月の実績である2〜4月期の連結経常利益は前年同期比28.7％増の60.7億円だった。同社では今回のホームランボトルを機に、さらなる販促キャンペーンを実施する予定だ。

大谷のようなスーパースターを起用することで、一般消費者の購買意欲をかきたて、商品の販売増につなげたい。イメージキャラクターの人選は消費者以上に小売業者が敏感だという。

同社のマーケティング担当者がこう言った。

「大谷選手を起用した商品は売り場のスペースを確保しやすいのです。スーパー、コンビニといった小売業者の方々の多くは、売り上げアップにつながる食品メーカーによる販促企画を求めており、大谷選手を起用した商品だと歓迎されるのです」

食品や飲料に限ったことではないが、スーパーやコンビニでの商品の配置場所は売り上げを大きく左右する。

「大谷選手を販促などに起用できるのは食品メーカーでは我々ともう1社のみ。（契約上）ドジャースのユニホームを着用した大谷選手、MLBのロゴを使えるのは弊社だけです。大谷選手のインパクトが強いだけに、スペースを割きやすいのでしょう」とは前出の関係者。大谷効果はますます広がりを見せそうだ。

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大谷は“副業”でも稼ぎに稼いでいるが、本業のメジャーでは「サラリーキャップ導入案」が浮上している。そもそも、これはいったいどのような制度なのか。そして導入されれば、大谷をはじめとするメジャーリーガーにどれほどの影響を及ぼすのか。専門家が解説してくれた。●関連記事 【もっと読む】MLB「サラリーキャップ導入案」で球界激震…大谷翔平らへの影響は？ では、それらについて詳しく報じている。