ガーナ代表のW杯メンバー26人が発表された

北中米ワールドカップ（W杯）に臨むガーナ代表が、W杯メンバー26人を発表した。

5月26日には予備メンバー28人を発表していたガーナだが、そこからGKソロモン・アグバシ（アクラ・ハーツ・オブ・オーク）、GKポール・リヴェルソン（アヤックス）の2人が外れることとなった。

アフリカ予選のグループIを首位通過したガーナは、今年4月に豊富な経験を持つポルトガル人のカルロス・ケイロス監督の就任を発表した。かつて名古屋グランパスで指揮を執った経験のあるケイロス監督にとっては、南アフリカを率いた2010年大会、イラン代表を率いた14年大会、18年大会、22年大会に続く5大会連続6度目のW杯での指揮となる。

選出されたメンバーには、イングランド1部マンチェスター・シティFWアントワーヌ・セメニョ、スペイン1部アスレティック・ビルバオFWイニャキ・ウィリアムス、スペイン1部MFトーマス・パルディらが順当に選出された。イングランド1部トッテナムFWモハメド・クドゥス、ロシア1部DFアレクサンデル・ジクは負傷で外れることとなった。

2大会連続5回目のW杯出場となったガーナは、グループLで、パナマ、イングランド、クロアチアと対戦が決まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）