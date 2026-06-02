回転寿司チェーン「スシロー」が展開する、レストラン検索・予約サービス「食べログ」とコラボした「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズ。

今回、食べログで点数3.66の高評価を獲得した、兵庫・神戸で愛され続ける人気ラーメン店“らーめん専門 いっぽし”監修の「コク旨 鶏白湯ラーメン」が販売されます。

さらに同日より、スシローオリジナルの奥深い味わいが広がる「野菜の旨み濃厚 味噌豚骨ラーメン」もラインナップ☆

スシロー「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズ “らーめん専門 いっぽし”監修「コク旨 鶏白湯ラーメン」

価格：480円(税込)〜

販売期間：2026年6月3日（水）〜6月14日（日）※販売予定総数27万食が完売次第終了

持ち帰り：不可

販売店舗：全国のスシロー店舗

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認できます

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

※監修元で提供されるメニューとは異なります

2014年4月から販売を開始し、すしに合う味を徹底追求した“すし屋のラーメン”シリーズをはじめ、これまで累計170種類のラーメンやまぜそばなどを開発してきたスシローのラーメン。

日本各地のラーメンの名店のおいしさを多くの方々に知ってほしい、というスシローと食べログの想いが合致して、「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズが実施されています。

このシリーズでは、食べログで高評価を獲得しているラーメンの名店や「食べログ ラーメン 百名店」選出店が監修されたラーメンをスシローで販売中です。

6月3日からは、食べログ点数3.66の高評価を獲得している人気店“らーめん専門 いっぽし”監修の「コク旨 鶏白湯ラーメン」を販売。

今回監修された“らーめん専門 いっぽし”は、兵庫・神戸の地で確固たる地位を築き、多くのラーメン好きから支持されています。

スシローで販売する「コク旨 鶏白湯ラーメン」は、クリーミーでコクのある鶏の旨みが広がる一杯。

鶏のエキスを使用した濃厚な旨みを感じる重厚感のあるスープが特長です。

“らーめん専門 いっぽし”店舗情報

神戸・六甲道の地で確固たる地位を築き、多くのラーメン好きから支持されている「らーめん専門 いっぽし」

「濃厚な旨みを出しつつ、ドライでシャープな味わい」という信念のもと生み出される一杯は、鶏ガラとモミジ、さらに煮干しや香味野菜の旨味を凝縮させた鶏白湯スープが人気の源です。

約6時間をかけて炊き上げ、そこからさらに1時間を費やして丁寧に濾し、冷却と熟成を経て完成するスープは、口に含んだ瞬間に鶏のコクと旨みが広がります。

手間を惜しまず、愚直なまでに磨き上げられたその味わいは、濃厚でありながらも驚くほど洗練された後味を残すのが特徴。

神戸を代表する名店として、素材の力を極限まで引き出した至高の一杯を、常に変わらぬ情熱で提供し続ける実力店です。

スシローオリジナル「野菜の旨み濃厚 味噌豚骨ラーメン」

価格：480円(税込)〜

販売期間：2026年6月3日（水）〜6月30日（火）※販売予定総数54万食が完売次第終了

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

持ち帰り：不可

スシローオリジナルの新作として「野菜の旨み濃厚 味噌豚骨ラーメン」を同時発売。

豚骨の旨みと野菜の旨み、味噌のコクが織りなす奥深い味わいが広がる濃厚な味わいに仕上げられています。

濃厚でコクのあるスープに合わせる生姜が爽やかな香りとキレを演出し、良いアクセントになるよう仕上げられた一杯です。

兵庫・神戸の名店監修店の一杯と、スシローオリジナルラーメンがラインナップ。

スシローにて2026年6月3日より販売される「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズ「コク旨 鶏白湯ラーメン」と、オリジナルメニュー「野菜の旨み濃厚 味噌豚骨ラーメン」の紹介でした☆

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※写真はイメージです

※店舗によって価格が異なります

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