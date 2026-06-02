ウォルト・ディズニー・ジャパンは、2026年7月3日の金曜日に、映画『トイ・ストーリー5』を全国劇場公開します。

日本公開から30年が経ち、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描いて世界中を感動の渦で包み込んできたシリーズの最新作が登場します。

この度、愛や友情をテーマに歌ってきた世界的シンガーソングライターのテイラー・スウィフトが、トイ・ストーリー ファミリーに加わることが発表されました。

彼女が書き下ろした新曲「I Knew It, I Knew You」が、この最新作の物語を鮮やかに彩ります。

ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』

公開表記：7月3日（金）全国劇場公開

配給表記：ウォルト・ディズニー・ジャパン

監督：アンドリュー・スタントン

共同監督：ケナ・ハリス

製作：リンジー・コリンズ

全米公開日：6月19日

原題：Toy Story 5

声の出演：唐沢寿明（ウッディ）、所ジョージ（バズ）、日下由美（ジェシー）、佐野勇斗（スマーティー・パンツ）、竜星涼（フォーキー）ほか

おもちゃが大好きなボニーは、タブレットに夢中な周りの子たちと話が合わず悩んでいました。

想像力豊かだけれど内気なボニーの成長を見守ってきたジェシーは、そんな彼女を心配していました。

ある日、タブレットの＜リリーパッド＞が現れたことで、日常が一変します。

ボニーは他の子どもと同じように画面に夢中になり、遊びの中で輝いていた彼女の笑顔が失われていくことにジェシーは危機感を感じます。

ジェシーのSOSを受け、ウッディが再びボニーの家へ戻ってきます。

久々に再会を果たしたウッディとバズと共に、ジェシーはボニーの心を取り戻すため、”デジタル”という史上最大の脅威へと立ち向かいます。

スマホやタブレットが当たり前のこの時代に、おもちゃにできる本当の役割とは何なのかが描かれます。

この作品で、おもちゃと人間の絆のたどり着いた究極の答えが明かされます。

今回の発表に先立ち、アメリカ各地では突如として「TS」の文字だけが大きく掲出された街頭広告やデジタルサイネージが出現しました。

SNS上では「Toy Storyの略称？」や「もしかして Taylor Swift？」などさまざまな憶測が飛び交い、世界中のファンの間で大きな話題となっていました。

そして今回、その「TS」の文字が、テイラー・スウィフトと『トイ・ストーリー5』がタッグを組むことを示していたことが明らかになりました。

ピクサーには過去作を上回る“語るべき物語”がある場合以外は続編を作らないという信念があります。

彼らが自信を持って送りだす“シリーズ最高”の物語に期待は膨らむばかりです。

新曲「I Knew It, I Knew You」

グラミー賞®を14回受賞しているアーティスト、テイラー・スウィフトとジャック・アントノフが共同で作詞・作曲・プロデュースを手掛けた新曲です。

カウガール人形のジェシーの『トイ・ストーリー5』での冒険にインスパイアされて作られました。

この楽曲はテイラー・スウィフトのカントリー・ルーツへの回帰を象徴する楽曲でもあります。

ソングライター兼アーティストとして記録的なキャリアを築いてきた彼女の様々なスタイルが見事に融合した楽曲に仕上げられました。

この新曲「I Knew It, I Knew You」は、6月5日の金曜日にシングル発売され、各音楽プラットフォームでストリーミング配信が開始される予定です。

さらに、6月19日の金曜日にリリースされる『トイ・ストーリー5』のサウンドトラックにも収録が予定されています。

新曲の発表に合わせて公開された印象的なデザインのアートワーク。

『トイ・ストーリー5』のロゴとともに、テイラー・スウィフトの文字が大きく配置されています。

世界中のチャートを席巻し、現代ポップミュージック界の頂点に立つ歌姫が、どのような素晴らしい音楽で作品を盛り上げるのかに注目が集まります。

出演者・開発者インタビュー

テイラー・スウィフトさんは、以下のように自身のSNSでコメントを寄せ、期待を込めて語ってくださいました。

5歳の頃、最初の『トイ・ストーリー』を観て以来、ずっと憧れてきたこのキャラクターたちのために曲を書けるなんて、夢のようなことです。

幸運にも制作初期段階の『トイ・ストーリー5』を観る機会を得て、一瞬でその魅力に心を奪われました。

帰宅するやいなや、この曲を書いたんです。

運命って、そうやって感じるものですよね？

アンドリュー・スタントン監督は、以下のように絶賛のコメントを語ってくださいました。

テイラーがこの曲を書き、歌ってくれたことは、本当に素晴らしいことでした。

彼女とジェシーの絆、そして彼女がキャラクターの心情を即座に理解した様子は、紛れもないものでした。

この曲は『トイ・ストーリー』と深く結びついています。

あまりにも深く結びついているため、初めて聴いた瞬間、まるでずっとそこにあったかのように、長い間行方不明だった家族の一員のように感じられた。

まさに運命的な出会いだったんです。

ウッディやバズ、ジェシーたちおもちゃが繰り広げる大冒険と、テイラー・スウィフトによるエモーショナルな新曲の融合に期待が高まります。

ディズニー＆ピクサーが原点に立ち返り製作する、全世界待望のシリーズ最新作。

ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー5』の紹介でした。

タイトル：『トイ・ストーリー５』

公開表記：7月3日（金）全国劇場公開

配給表記：ウォルト・ディズニー・ジャパン

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