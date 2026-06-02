映画「Michael／マイケル」（6月12日公開）の公式X（旧ツイッター）が2日、更新され、4日のジャパンプレミアイベントに参加予定だったアントワーン・フークア監督の来日がキャンセルとなったことを発表した。

「【アントワーン・フークア監督 来日キャンセルのお知らせ】」と題し、「このたび、アントワーン・フークア監督の来日がキャンセルとなりましたことをお知らせいたします」と発表。「来日を楽しみにされていた皆さまには、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

また、Lionsgate社から届いたメッセージを紹介。Lionsgate社は「アントワーン・フークア監督は、ご家族に関する私的な事情により来日がかなわなくなったことを大変残念に思っています」と伝えた。「日本がマイケルのレガシーにとって特別な意味を持つ国であることを深く理解しており、日本の皆さまと本作を祝う機会を心から楽しみにしていました」と明かし、「東京で本作を応援し、祝福してくださるすべての皆さまに、心より感謝申し上げます」と感謝を記した。

映画「Michael／マイケル」は、圧倒的な歌唱力と革新的なダンスパフォーマンスで、国境を越えて愛され続ける“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンを描いた物語。主人公・マイケル役をマイケルの実の甥であるジャファー・ジャクソンが務める。