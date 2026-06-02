純烈の弟分として活動する4人組男性歌謡コーラスグループ・モナキが、大ブレークの予感を漂わせている。4月8日にシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビューしたモナキだが、20日にはテレビ朝日（関東ローカル）初の冠特番「モナキ 純度100％！」で放送されることが決定。デビュー曲はSNSで7億回以上も再生されるなど、シニア層だけでなく若い世代からも支持を集めている。

人気が急上昇しているモナキは、純烈の酒井一圭がプロデュースした「セカンドチャンスオーディション」で選ばれたメンバーを中心に結成。メンバーはじん、サカイ Jr.、ケンケン、おヨネで、俳優出身者や一級建築士などさまざまな経歴を持った4人で構成されている。人気が出すぎてミニライブが当日中止になるなど、高い注目を集めているグループだ。

兄貴分の純烈よりも、一気に大ブレークする可能性が高いとテレビ関係者は明かす。

「TikTokを中心に楽曲がバズり、若い世代からも人気なのがプラスポイントです。特に若い視聴者が欲しいバラエティー番組は、モナキに熱烈なオファーをしています。また、メンバーのおヨネはキャラがかわいく、バラエティー番組でブレークしそうです。各局で、早くもモナキの取り合いがはじまっています」（民放関係者）

テレビ関係者も注目するモナキだが、実は水面下でNHKが猛プッシュする準備を進めているといううわさが出ているという。実際、モナキは2日にNHK総合で放送される「うたコン」に出演し、「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」をテレビ初パフォーマンスする。当日都内でイベントに出演後、NHKホールへ大移動しながら生放送ならではの企画に挑戦するなど、他の歌手より特別扱いされているのだ。

なぜ、NHKはデビューしたばかりのモナキをプッシュしたいのだろうか。

「NHKは、年末に放送する『紅白歌合戦』で、モナキを初出場させ話題を作るつもりのようです。純烈は紅白の常連で、毎回企画で番組を盛り上げていますが、モナキにも同じく活躍してほしいと考えているとか。年末まで、NHKに関連する歌番組を中心にモナキを起用して猛プッシュし、今年の紅白の目玉のひとつにしたいといううわさです」（民放関係者）

デビュー直後から、怒涛の勢いでブレークしているモナキの快進撃は年末まで続きそうだ。