斎藤工、意図的なうっかりトークで笑わせる ドラマ『犯罪者』のキャストにハリウッドスター？
俳優の高橋一生（45）、斎藤工（44）、水上恒司（27）、松永大司監督（51）が2日、都内で行われたPrime Originalドラマ『犯罪者』（7月17日からPrime Videoで世界独占配信）の制作発表会見に参加した。
イベントでは人物相関図がスクリーンに映し出された。ただ、主演の3人以外のキャストは「？」となっていた。ネタバレ厳禁のトークで、撮影を振り返ることに。斎藤は「よく絡んだのがTVディレクターの小田嶋康介。デンゼル・ワシントンが演じていて…。あっ、言っちゃった」とうそぶき、「ごめんなさい。ワシントンさんと仲良くさせていただきました。すごく刺激的でした」とニヤリとした。MCは何も知らされていないため「ウソ」と言えずに困惑。斎藤は「ウソです（笑）。（デンゼル・ワシントンは）小田嶋康介も演じられると思うけど。ヒントは日本の方です」と明かし、笑わせていた。
【全身ショット】落ち着いた装いで登場した斎藤工
本作は、『相棒』シリーズなどで知られる太田愛の同名小説が原作。ある無差別殺傷事件をきっかけに、刑事・記者・生存者という“出会うはずのなかった3人”が、日本社会の社会の闇に迫るスノンストップ・クライムサスペンス。
物語は、白昼の駅前広場で4人が刺殺される無差別殺傷事件から始まる。犯人は事件直後、薬物中毒により死亡した状態で発見されるが、ただ一人生き延びた被害者の青年・修司（水上）は、病院で見知らぬ男から「逃げろ。あと10日生き延びれば助かる」と謎の警告を受ける。
その後、修司は何者かに襲撃されるが、捜査に訪れていた刑事・相馬（高橋）に救われ、相馬の依頼でフリーライターの鑓水（斎藤）にかくまわれることに。なぜ修司は狙われるのか、そして“10日間”の意味とは何なのか。立場も性格も異なる3人が、事件の真相を追う中で、企業の隠蔽、政界との癒着、さらには謎の奇病の存在へとたどり着いていく。警察、政治、巨大企業、そして過去が複雑に絡み合う群像劇と、時系列が交錯する構造から“映像化困難”とも言われてきた衝撃作となる。
イベントでは人物相関図がスクリーンに映し出された。ただ、主演の3人以外のキャストは「？」となっていた。ネタバレ厳禁のトークで、撮影を振り返ることに。斎藤は「よく絡んだのがTVディレクターの小田嶋康介。デンゼル・ワシントンが演じていて…。あっ、言っちゃった」とうそぶき、「ごめんなさい。ワシントンさんと仲良くさせていただきました。すごく刺激的でした」とニヤリとした。MCは何も知らされていないため「ウソ」と言えずに困惑。斎藤は「ウソです（笑）。（デンゼル・ワシントンは）小田嶋康介も演じられると思うけど。ヒントは日本の方です」と明かし、笑わせていた。
本作は、『相棒』シリーズなどで知られる太田愛の同名小説が原作。ある無差別殺傷事件をきっかけに、刑事・記者・生存者という“出会うはずのなかった3人”が、日本社会の社会の闇に迫るスノンストップ・クライムサスペンス。
物語は、白昼の駅前広場で4人が刺殺される無差別殺傷事件から始まる。犯人は事件直後、薬物中毒により死亡した状態で発見されるが、ただ一人生き延びた被害者の青年・修司（水上）は、病院で見知らぬ男から「逃げろ。あと10日生き延びれば助かる」と謎の警告を受ける。
その後、修司は何者かに襲撃されるが、捜査に訪れていた刑事・相馬（高橋）に救われ、相馬の依頼でフリーライターの鑓水（斎藤）にかくまわれることに。なぜ修司は狙われるのか、そして“10日間”の意味とは何なのか。立場も性格も異なる3人が、事件の真相を追う中で、企業の隠蔽、政界との癒着、さらには謎の奇病の存在へとたどり着いていく。警察、政治、巨大企業、そして過去が複雑に絡み合う群像劇と、時系列が交錯する構造から“映像化困難”とも言われてきた衝撃作となる。