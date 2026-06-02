◇インターリーグ レンジャーズ2−1カージナルス（2026年6月1日 セントルイス）

レンジャーズのジェーコブ・デグロム投手（37）が1日（日本時間2日）、敵地でのカージナルス戦に先発。5回4安打無失点で今季4勝目を挙げ、メジャー通算100勝に到達した。

初回から失策と安打で1死一、二塁のピンチを招いたが、ウォーカー、トーレスと相手中軸を2者連続三振。2回も2死二、三塁でウェザーホルトを二直に打ち取り、本塁を踏ませなかった。

5回まで投げ4安打で奪った三振は8。スコアボードに5つの0を並べ、この日は仕事を終えた。最速は99・2マイル（約159・7キロ）を計測。今月19日に38歳を迎えるが、衰えない剛球で相手打線を封じ込んだ。

打線は4回にデュランの適時二塁打で先制すると、5回にはピダーソンの適時打で加点。救援陣もリードを死守し、ベテラン右腕に白星をもたらした。チームも4連勝を飾った。

デグロムは2010年のMLBドラフト9巡目（全体272位）でメッツから指名され、14年にメジャーデビュー。18、19年に2年連続でサイ・ヤング賞に輝いた。23年からレンジャーズでプレーし、同年6月にトミー・ジョン手術を受けたが、24年秋に復活。昨季は30試合で12勝8敗、防御率2・97の好成績を残し、カムバック賞を受賞した。

メジャー通算は260試合で100勝69敗、防御率2・61。