創設6年目でBリーグ初優勝を成し遂げた長崎は2日、公式サイトを通じ、5月27日に行われた「優勝報告会」及び31日に行われた「優勝記念セレモニー／パレード」について、運営側の不備があったとして謝罪した。

長崎は5月26日のCS決勝第3選で、21年東京、24年パリ五輪日本代表の馬場雄大が14得点と活躍し主導権を掌握。参入5季目のチャンピオンシップ初挑戦で一気に頂点に上り詰めた。来季からリーグは最上位の「Bリーグ・プレミア」などに再編される。

優勝翌日の27日に優勝報告会を行ったが、混乱を避けるため急きょ「無料チケット制」を導入して実施すると発表していた。

この入場運用についてクラブは「直前の変更やそれに伴う周知不足により、ファンの皆様に多大なご迷惑とご不快な思いをさせてしまいましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「周知不足による混乱を懸念するあまり、現場の判断で一部の“チケットをお持ちでないお客様”をご入場させてしまう事象が発生いたしました」と報告し「これにより、急な告知に対応してチケットをご準備いただいた皆様、またルールを遵守いただいた皆様との公平性を欠く運用となってしまいました。せっかくルールを守り、楽しみにお越しいただいた皆様の信頼を裏切る形となりましたことを、重ねて深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

「今後開催されるイベントにおきましては、長崎ヴェルカを応援してくださる皆様に、安心・安全、そして公平にイベントをお楽しみいただけるよう、事前のシミュレーションや運用の見直しを行い、クラブ一丸となって運営体制の改善に努めてまいります」と再発防止を誓った。