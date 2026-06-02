ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして不同意性交などの罪に問われた元ジャングルポケットの斉藤慎二被告の公判が２日、東京地裁で行われた。

この日は被告人質問が行われ、斉藤被告は黒いスーツに紺のネクタイ姿。被害者である女性に対しての行為については「本当に無理やりはしていない。少しでも嫌がったら絶対にしない」「無理やりでないことは信じていただきたい」と、あくまでも女性が同意していたとして無罪を主張。

だが「マネジャーから（女性が）嫌だったと伝えられて、その気持ちをくみ取ることができなくて本当に申し訳ないと思った」と、その後、女性の気持ちを知ったとして謝罪の言葉を述べた。

また「今までお笑いをやって、人を楽しませる仕事をやってたのに、相方、先輩、同期、後輩、番組に携わるスタッフを裏切ってしまって仕事を失い、当たり前だった日常がなくなって、人を笑顔にする仕事とは真逆になってしまったので本当に申し訳ない」とも述べていた。

起訴状によると、斉藤被告は２４年７月３０日午前、新宿区に駐車中のロケバス内で女性の胸を触り、午後には性的暴行を加えたとしている。