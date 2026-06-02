歌手の華原朋美（51）が、Instagramを更新。6歳の息子とテーマパークを満喫する姿を公開し、注目を集めている。

【映像】華原朋美と6歳息子の親子ショット（複数カット）

これまでもSNSに、頬にキスをするショットや、運動会の応援に行った際の親子ショットなど、息子との仲むつまじい様子をたびたび発信してきた華原。2026年5月1日には30周年記念コンサートの後に病気が見つかり、4時間以上にも及ぶ手術を受けていたことも公表。目が覚めると息子が手を握り、涙を流していたことを明かしていた。

6歳息子とテーマパーク満喫の親子ショット

31日の更新では、名古屋にあるレゴランド・ジャパン・リゾートを訪れた際の親子ショットを披露。「ずっとずっと約束してたのに連れて行けなかったからこの3日間は最高に楽しかったです。また来週もどこかに遊びに連れて行きたいなと思っちゃうくらい週末を楽しんできました。たくさんの思い出をもっともっと作りたいなって思います。可愛くて仕方ない」と、息子との日々をつづった。

この投稿にファンからは、「息子くんすっごく楽しそう」「大きくなったね！」「朋ちゃん ステキな表情です〜 無理せず 自分をいたわってあげてくださーい」「朋ちゃん元気になって良かったー」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）