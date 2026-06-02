元STU48で、タレントの森香穂（29）が2日、Xやインスタグラムを更新。前日の結婚と妊娠発表への祝福に感謝しつつ、一部のリアクションに対しても切り返した。

森は「お祝いコメントくださった全ての皆様へ」と呼びかけ「ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします！」と感謝。続けて「森香澄さんと勝手に間違えて焦っているそこの君へ」と呼びかけると「すまんな誰で。てかあなたこそ誰？でございます」と“ひと刺し”しながら「森香澄さん大好きなの！そんなに怒んないでね」とおちゃめにつづった。

森は1日には、夫とのツーショットや文書の画像などを投稿。「いつも応援してくださっている皆さまへ 私事ではありますが、このたび結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。さらに「そして新しい命を授かり、現在お腹の中で大切に育んでいます」と、第1子を妊娠していることも明かした。

森はこの日が誕生日でもあり「こうして人生の大きな節目を迎えられるのも、いつも支えてくださる皆さまのおかげです。本当にありがとうございます」と感謝していた。

森は、17年にSTU48の1期生としてデビュー。19年12月のグループ卒業後は「RIZINガール2023」などを務めた。