山形県米沢市の建築・建材販売会社が、およそ3億6000万円の負債を抱え、破産申請の準備に入ったことが分かりました。

東京商工リサーチ山形支店によりますと、破産申請の準備に入ったのは、米沢市花沢町の建築工事および木材・建材販売を手がける「株式会社アイタ工業」です。

■かつては建設業界の活況に乗った

アイタ工業は1963年に設立され、米沢市や置賜地区の建築業者を中心に営業基盤を確立していました。ピーク時の1996年3月期には10億円を超える売り上げを計上していましたが、公共事業の縮小や長引く景気低迷で業績が悪化していました。

その後、建築工事分野の受注強化などで一時持ち直したものの、2020年代以降は再び減収が続き、2025年3月期にはおよそ4000万円の赤字を計上していました。

■今年に入って限界に

今年に入っても業績改善の見通しが立たず、資金繰りが限界に達したため、6月1日付けで事業を停止し、事業の継続を断念しました。

負債総額は2025年3月期の時点で約3億6200万円に上りますが、現在精査中のため今後変動する可能性があるということです。アイタ工業は、近く山形地方裁判所米沢支部へ破産申請を行う予定だということです。