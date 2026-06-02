「みんなそれぞれ違った美人さん！」本田真凜、姉妹ショットに反響！「氷に寝転ぶ宇野昌磨さん」の姿も
5月にアイスダンス競技への復帰を発表した、フィギュアスケートの本田真凜さんは6月1日、自身のInstagramを更新。妹で俳優・フィギュアスケート選手の本田望結さんとの姉妹ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真＆動画】本田真凜＆望結の姉妹ショット
ファンからは「望結ちゃんお誕生日おめでとうございます」「ほんとうに素敵な妹さんですね」「真凛ちゃんより背が高いのかな？」「みんなそれぞれ違った美人さん！」「ずっと仲良しでかわいい」などの声が。また「氷に寝転ぶ宇野昌磨さんで笑ってしもた」「望結ちゃんがしょまりんの助っ人役で嬉しい！」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真＆動画】本田真凜＆望結の姉妹ショット
「望結ハッピーバースデー 22歳」真凜さんは「望結ハッピーバースデー 22歳」と、望結さんが誕生日を迎えたことを祝福。続けて「この1年は氷上でよく会えました！」と明かし、スケートリンクで撮影した5枚の写真と2本の動画を公開しています。望結さんが真凜さんをおんぶする様子は、とてもほほ笑ましいです。また、真凜さんと交際を公表しているプロフィギュアスケーター・宇野昌磨さんの姿も。望結さんは、真凜さんと宇野さんの練習に協力しているようです。
4月には末っ子・紗来さんの誕生日を祝福4月4日の投稿では、3姉妹の三女でフィギュアスケート選手・タレントの本田紗来さんの誕生日を祝福した真凜さん。幼少期の貴重な姉妹ショットを公開しています。ファンからは「日本で一番カワイイ三姉妹からいつの間にか美人三姉妹ですね」「姉妹みんな可愛いのは何で？」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)